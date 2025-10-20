Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos Santa Gadea del Cid busca ofrecer un servicio de bar y restaurante a sus vecinos y turistas. Además, el gasto de electricidad estará subvencionado

Sara Sendino Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 16:59

En Burgos hay más de 1.200 pueblos y 371 municipios. Algunos cuentan, además, con vestigios históricos, como Santa Gadea del Cid. Esta localidad cuenta con un castillo del siglo XV, restos de una fortificación y dos iglesias. Sin embargo, busca a una persona que gestione su bar.

Por ello, el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid ha publicado el pliego de condiciones para alquilar este bar con casa en la plataforma de contratación del Estado. En el documento se especifica que el inmueble se sitúa en la plaza de la Iglesia, número 9, de este pueblo de Burgos que es Conjunto Histórico Artístico Nacional desde 1973.

El bar de Santa Gadea del Cid ya buscó gerente en 2024. Un año más tarde, su Ayuntamiento repite la operación para tratar de encontrar a una persona que ofrezca tanto a los 161 habitantes de este pueblo como a los turistas una oferta de bar y restaurante, además de la posibilidad de vivir en el municipio.

Este bar rural se alquila durante un año, aunque es posible extender el contrato de forma anual hasta cuatro años. Respecto al precio del arrendamiento del bar y la vivienda de Santa Gadea del Cid, este se ha fijado en 72,60 euros al mes, IVA incluido. Sin embargo, esta cantidad se puede mejorar al alza.

Criterios y luz subvencionada

La persona que alquile el bar de Santa Gadea del Cid podrá vivir en el inmueble superior, que cuenta con cuatro habitaciones. Pero, antes, deberá pasar por un proceso de selección basado en varios criterios establecidos por el Ayuntamiento del pueblo de Burgos.

Se valorará el precio ofertado con hasta 80 puntos. Además, el aumento de la garantía definitiva (establecida en mil euros) se valorará con hasta 15 puntos. Por último, certificar el empadronamiento en Santa Gadea del Cid desde antes del 1 de enero de 2025 supondrá cinco puntos más.

Todos los gastos del bar de este pueblo de Burgos correrán por cuenta de la persona arrendataria, según especifica el pliego de condiciones. Sin embargo, el Ayuntamiento abonará hasta 1.200 euros al año del gasto de electricidad. Ni el local hostelero ni la vivienda se podrán subarrendar y se ha establecido los lunes como día de descanso semanal.

Por último, el horario del bar de este pueblo de Burgos será de 12:30 a 15:00 horas y de 18:30 a 23:00 horas, aunque este podrá ser modificado «a petición del arrendatario». El plazo para presentar ofertas y poder gestionar el bar de Santa Gadea del Cid y vivir en el inmueble anexo termina el miércoles 22 de octubre.