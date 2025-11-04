BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Sala de los Infantes es uno de los pueblos que se beneficiará de este servicio. BC

Los cuatro pueblos de Burgos que podrán realizar gestiones administrativas sin desplazamiento

'La Administración Cerca de Ti' visitará cuatro municipios de Burgos en noviembre para acercar los servicios públicos a la ciudadanía

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:18

El programa 'La Administración Cerca de Ti', impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, visitará durante el mes de noviembre los municipios burgaleses deValdorros, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Modúbar de la Emparedada, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Este servicio itinerante, dirigido a los ayuntamientos de municipios entre 500 y 8.000 habitantes que no cuentan con sedes físicas de la AGE, busca garantizar que la población residente en zonas rurales o menos pobladas pueda realizar trámites administrativos, como facilitar el acceso a medios de identificación y firma electrónica, como el certificado digital, sin tener que desplazarse de sus localidades de residencia, sintiendo que son usuarios de los servicios públicos en igualdad de condiciones. Durante este 2025 y hasta la fecha se han realizado un total de 1.386 certificados electrónicos.

En su origen, 'La Administración Cerca de Ti' se centraba en ofrecer información y facilitar trámites propios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la gestión de medios de identificación y firma electrónica. No obstante, el programa ha evolucionado hacia un modelo integral, incorporando paulatinamente nuevos servicios. A lo largo de 2023 se sumaron prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería.

Colaboración interadministrativa

La colaboración con los ayuntamientos es clave para el éxito y consolidación de este programa. Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática promueve su adhesión al Convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 17 de noviembre de 2022, que sienta las bases para la cooperación institucional y que hasta la fecha suma en Burgos un total de 59 ayuntamientos adheridos.

Calendario de visitas

- Valdorros: jueves 6 de noviembre

- Salas de los Infantes: jueves 13 de noviembre

- Quintanar de la Sierra: jueves 20 de noviembre

- Modúbar de la Emparedada: jueves 27 de noviembre

