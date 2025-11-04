Los cuatro pueblos de Burgos que podrán realizar gestiones administrativas sin desplazamiento 'La Administración Cerca de Ti' visitará cuatro municipios de Burgos en noviembre para acercar los servicios públicos a la ciudadanía

Salas de los Infantes es uno de los pueblos que se beneficiará de este servicio.

El programa 'La Administración Cerca de Ti', impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, visitará durante el mes de noviembre los municipios burgaleses deValdorros, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Modúbar de la Emparedada, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Este servicio itinerante, dirigido a los ayuntamientos de municipios entre 500 y 8.000 habitantes que no cuentan con sedes físicas de la AGE, busca garantizar que la población residente en zonas rurales o menos pobladas pueda realizar trámites administrativos, como facilitar el acceso a medios de identificación y firma electrónica, como el certificado digital, sin tener que desplazarse de sus localidades de residencia, sintiendo que son usuarios de los servicios públicos en igualdad de condiciones. Durante este 2025 y hasta la fecha se han realizado un total de 1.386 certificados electrónicos.

En su origen, 'La Administración Cerca de Ti' se centraba en ofrecer información y facilitar trámites propios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la gestión de medios de identificación y firma electrónica. No obstante, el programa ha evolucionado hacia un modelo integral, incorporando paulatinamente nuevos servicios. A lo largo de 2023 se sumaron prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería.

Colaboración interadministrativa

La colaboración con los ayuntamientos es clave para el éxito y consolidación de este programa. Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática promueve su adhesión al Convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 17 de noviembre de 2022, que sienta las bases para la cooperación institucional y que hasta la fecha suma en Burgos un total de 59 ayuntamientos adheridos.

Calendario de visitas

- Valdorros: jueves 6 de noviembre

- Salas de los Infantes: jueves 13 de noviembre

- Quintanar de la Sierra: jueves 20 de noviembre

- Modúbar de la Emparedada: jueves 27 de noviembre