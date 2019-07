Detienen al cuñado de la mujer asesinada en Salas por maltratarla cuando no estaba su marido Imagen del lugar de los hechos / Ricardo Ordóñez | ICAL Esta mañana ha sido detenido el hermano de Biser K, acusado de un delito de malos tratos contra Monika Asenova, su cuñada y la mujer asesinada este lunes en Salas de los Infantes ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Martes, 9 julio 2019, 13:00

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en Salas de los Infantes al hermano de Biser K. y cuñado de Monika Asenova, la mujer asesinada este lunes en Salas de los Infantes. Sobre el hermano del presunto asesino pesa un delito de malos tratos ejercidos sobre Monika cuando su hermano Biser, de 39 años, no estaba presente. Así lo ha avanzado esta mañana el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, tras guardar un minuto de silencio institucional en memoria de la víctima.

La detención se ha producido esta mañana, un día más tarde del fatal desenlace de Monika, que minutos antes de las 10:00 horas, era apuñalada y arrojada por la ventana de su vivienda en Salas de los Infantes. De la Fuente no ha dado más detalles acerca de cómo se ha llegado a la conclusión de que el cuñado de la víctima ejercía malos tratos sobre ella, pero ha asegurado que se encargaba de continuar con la violencia doméstica y las amenazas cuando su hermano y pareja de Monika no estaba presente. «Es una violencia que se ejercía en la intimidad y en el anonimato y que por lo que vemos se hacía extensiva a otros miembros de la familia», ha explicado el subdelegado.

Así las cosas, ambos pasarán a disposición de judicial en las próximas horas aunque por distintos delitos ejercidos sobre la misma víctima.

Representantes institucionales se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para guardar un minuto de silencio / IAC

En su memoria y contra los malos tratos

Tras el incidente, la sociedad sigue dando muestras de rechazo a los continuos casos de violencia de género y este mediodía, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, varios representantes institucionales han guardado un minuto de silencio por una «una ciudadana salense, querida por sus vecinos e integrada en su comunidad era asesinada y nos quitaban algo a cada uno de nosotros», ha indicado De la Fuente.

El subdelegado también ha querido expresar su conmoción por el caso y ha pedido a todas las mujeres que reciban cualquier tipo de malos tratos que los denuncien porque en caso de no hacerlo la sociedad no podrá ayudarlas. En este sentido, De la Fuente ha explicado que «de la denuncia al indicio no hay más que un paso y la denuncia no es nada y el indicio lo es todo».