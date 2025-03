Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 17 de marzo

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de marzo 2025, 20:43 Comenta Compartir

1 Urbanismo La nueva torre de 72 de metros de altura que redibujará el skyline de Burgos

Burgos no es Nueva York. Eso está claro. En España, de hecho, no abundan los rascacielos, con permiso de Benidorm, Madrid y Barcelona, y es difícil encontrar en una ciudad de provincias edificios residenciales que destaquen sobre el resto por su altura. Haberlos, los hay, por supuesto, pero no es lo habitual. Y Burgos no es una excepción.

2 Vivir debajo de un after 45 peleas y agresiones al año en Burgos

Entre enero y febrero de este 2025, el entorno de las calles Briviesca, Belorado, Segovia, la calle Calzadas y la calle Vitoria a la altura del número 56 ha registrado siete avisos por peleas o agresiones. La mayoría de estos avisos se enmarcan entre las 6 horas de la mañana y las 9.30 horas.

3 Accidente Lunada: el peligroso paso entre Burgos y Cantabria en el que han muerto cuatro jóvenes

Cuatro jóvenes de 21 y 22 años, dos hombres y dos mujeres, han perdido la vida este sábado por la noche al despeñarse en el puerto de Lunada, una carretera de montaña entre Burgos y Cantabria, concretamente entre Las Merindades y los Valles Pasiegos, un tramo muy peligroso en invierno y sobre todo de noche.

4 Tragedia en la carretera Mueren cuatro jóvenes al despeñarse su coche en un puerto de Cantabria

El destino era una cabaña pasiega en San Roque de Riomiera, donde un grupo de jóvenes procedentes del barrio madrileño de Vallecas había planeado pasar el fin de semana, pero a falta de los últimos kilómetros y en cuestión de segundos la mitad de ellos encontró la muerte en la oscuridad del Puerto de Lunada en el peor accidente ocurrido en Cantabria en las dos últimas décadas.

5 Aparatoso accidente Dos heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Burgos

Un accidente ocurrido en la calle Madrid de Burgos, a la altura del cruce con la calle Concepción, ha dejado a dos personas heridas: un varón de 60 años y una mujer de 25 años de edad. Se trata de una aparatosa colisión frontal entre dos vehículos, como informa el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León

6 Parricidio en Soria Muere una mujer de Aranda a manos presuntamente de su hijo en Soria

Una mujer natural de Aranda de Duero de 74 años ha muerto en Soria este lunes de madrugada a manos, presuntamente, de su propio hijo. Los hechos se producían cuando agentes de la Policía Nacional se personaban en su vivienda, en el Casco Viejo de Soria, después de ser alertados por el servicio de emergencias 112.

7 Polémico monumento El proyecto que busca restaurar y poner en valor la pirámide de los italianos de Burgos

La Pirámide de los Italianos será restaurada. El polémico monumento, ubicado en el límite provincial entre Burgos y Cantabria, abre un nuevo capítulo de su historia después de que la Hermandad de la Rivera de Herbosa, propietaria de los terrenos y del propio mausoleo, haya decidido ceder temporalmente su titularidad a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH).

8 Nuevos comercios Las dos nuevas tiendas que han abierto en el centro de Burgos

Los comercios abren y cierran en el centro de Burgos de forma constante. Las calles más céntricas son también las elegidas por muchos burgaleses para ir a comprar, dado que ofrecen una gran variedad de productos. Sin embargo, en ocasiones algunas tiendas deciden reinventarse u otras, cerrar si el negocio no va lo suficientemente bien.

9 Protesta vecinal El Procurador del Común admite la denuncia contra la nueva incineradora de Burgos

La polémica en torno al Centro de Tratamiento de Residuos del barrio de Cortes de Burgos y a la nueva incineradora proyectada en este lugar abre un nuevo capítulo. Ahora ha sido el Procurador del Común el que ha admitido a trámite la queja elevada por el PCAS-TC. Ahora esta Institución con sede en León, pondrá en marcha las investigaciones oportunas ante los organismos administrativos competentes.

10 Sucesos Identifican a los autores de una estafa bancaria que afectó a un vecino de Burgos

La Guardia Civil ha identificado en la provincia de Vizcaya a dos individuos a los que se les vincula con varias estafas bancarias cometidas sobre diferentes personas, una de ellas de Burgos.

Según explican fuentes del Instituto Armado, el grupo criminal utilizaba la técnica 'smishing', mediante la que enviaba de forma masiva un SMS simulando ser una entidad bancaria.

