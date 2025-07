Financiación y alegaciones sin responder enquistan el conflicto por la capitalidad de un pueblo de Burgos

El Ayuntamiento de Rábanos sigue sin contestar a las, al menos, 108 alegaciones presentadas contra el cambio de capitalidad del municipio. Actualmente, Rábanos, como municipio, aglutina tres juntas vecinales o pedanías: Rábanos, Alarcia y Villamudria. La capital se encuentra en Rábanos, pero el pasado 8 de abril, el Ayuntamiento del municipio acordó el traslado de la capitalidad desde Rábanos a Alarcia.

El alcalde pedáneo de Alarcia es Guillermo Oca, el mismo que ostenta la Alcaldía del municipio. Demetrio Lázaro, alcalde pedáneo de Rábanos, ya ha solicitado la revisión de oficio de este acuerdo plenario y también ha pedido a la Diputación que paralice el procedimiento y lo investigue.

Los vecinos de la localidad de Rábanos también son contrarios a esta decisión. Por ello, en el pleno municipal celebrado este 15 de julio, en el turno de alegaciones, se ha preguntado sobre esta cuestión. Los vecinos contrarios al cambio de capitalidad han contado unas 108 alegaciones registradas contra ese acuerdo plenario. También han recogido más de 1.500 firmas que muestran su desacuerdo.

Sin respuesta a las alegaciones

Pero como comenta una de las vecinas «todavía no han respondido a la primera de las alegaciones que se presentó en mayo. Hoy en el pleno hemos preguntado el número total de alegaciones presentadas porque nosotros tenemos contabilizadas unas 108, pero desconocemos si hay más por parte de otras pedanías. El secretario ha acabado preguntándome a mí si eran 108, así que hemos presentado una instancia para que nos digan cuántas alegaciones se han registrado».

Lo que sí saben estos vecinos es que no hay un plazo concreto para que les respondan, «pero sí es verdad que hasta que no contesten no pueden seguir dando pasos. Así que, estamos a la espera y con cautela. La gente de Alarcia son nuestros vecinos, no vamos contra ellos, solo queremos que se hagan bien las cosas, en eso estamos luchando».

Al igual que el alcalde pedáneo de Rábanos, Demetrio Lázaro, estos vecinos contrarios al cambio de capitalidad también se han puesto en contacto con la Diputación de Burgos y con la Junta de Castilla y León para avisarles de que hay gente contraria a ese acuerdo plenario.

Dudas sobre la financiación de infraestructuras

Además, estos vecinos tienen dudas sobre las cuentas y sobre la procedencia del dinero que se ha destinado a determinadas obras realizadas en Alarcia. «Siempre nos han dicho que esas infraestructuras se habían pagado con dinero de la junta vecinal, pero en las cuentas reflejan que el dinero es municipal y eso ya es dinero de los tres pueblos. No entendemos que si se usa dinero del Ayuntamiento de Rábanos solo se destine a Alarcia y no también a las pedanías de Rábanos y Villamudria», reconoce esta vecina.

En el pleno de este martes, el alcalde de Rábanos ha vuelto a insistir en que las infraestructuras se han pagado con dinero de la Junta Vecinal de Alarcia, pero los vecinos siguen desconfiando y aseguran que seguirán investigando. «No nos han facilitado cuentas y facturas todavía, de momento solo tenemos sus palabras, que lo niegan, pero la documentación que hemos visto es la que es», asegura esta vecina.

La Ley de Régimen Local de Castilla y León determina que la hacienda de las entidades locales menores está constituida por los ingresos procedentes de su patrimonio, de tasas y precios públicos, de las contribuciones especiales, de las subvenciones y otros ingresos de Derecho público, de los ingresos procedentes de operaciones de crédito, de las multas y, también, de las aportaciones municipales y participaciones en los ingresos del municipio.