Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 29 de octubre
Guardia Civil de Tráfico. BC

Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos

El suceso ha ocurrido en la BU-V-1004 en Villalbilla de Burgos a las 19:17 horas este miércoles

Burgos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Un hombre ha resultado herido este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la BU-V-1004, en Villalbilla de Burgos.

El alertante indicaba que el ocupante del turismo accidentado había salido por su propio pie del vehículo y se quejaba de dolor en el brazo.

El 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que enviaba asistencia al lugar.

