Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos El suceso ha ocurrido en la BU-V-1004 en Villalbilla de Burgos a las 19:17 horas este miércoles

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la BU-V-1004, en Villalbilla de Burgos.

El alertante indicaba que el ocupante del turismo accidentado había salido por su propio pie del vehículo y se quejaba de dolor en el brazo.

El 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que enviaba asistencia al lugar.