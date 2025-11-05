BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Agentes medioambientales podan chopos en Hacinas para mejorar el hábitat de la cigüeña. BC

Limpieza de chopos en un pueblo de Burgos para mejorar el hábitat de la cigüeña blanca

Agentes medioambientales del Grupo de Intervenciones en Altura de Burgos realizaron labores en varios nidos para favorecer la cría de esta especie con arraigo en Hacinas

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

La actuación se realizó el pasado 31 de octubre por parte de los agentes medioambientales adscritos al Grupo de Intervenciones en Altura (GRIA-BU), especializados en este tipo de trabajos en altura.

Las labores se centraron en la limpieza del ramaje y rebrotes de copa en varios chopos situados en el entorno del municipio, una intervención que busca facilitar el asentamiento de nidos y mejorar las condiciones de cría de esta especie protegida. En total, los agentes actuaron sobre cuatro nidos, utilizando técnicas de escalada y trabajos verticales para garantizar la seguridad y el mínimo impacto ambiental.

Una especie en expansión en la comarca

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) cuenta con una población nidificante cada vez más numerosa en Hacinas y su entorno, favorecida por la presencia de charcas, cursos de agua y abundancia de anfibios, elementos fundamentales en su dieta.

Hasta ahora, los propios vecinos del municipio se encargaban tradicionalmente de realizar estas tareas de limpieza para mantener los espacios adecuados para la cría. Sin embargo, la avanzada edad de algunos de ellos ha impedido continuar con esta labor voluntaria.

El censo de cigüeñas

Los vecinos de Hacinas llevan décadas cuidando los chopos para que estas aniden, en 2024 recuperaron la realización del censo, que demuestra que el mantenimiento de espacios hace a estas aves regresar

Por ello, la Asociación de Amigos de Hacinas solicitó la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que ha asumido estos trabajos dentro de su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la mejora de los hábitats naturales de la provincia.

