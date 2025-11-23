Lluvia y fuertes rachas de viento: Aemet activa el aviso amarillo en Burgos

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada muy ventosa en la zona norte de la provincia y lluvias generalizadas

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:04

El frío polar dejará paso a la lluvia y al viento en la provincia de Burgos durante las próximas horas. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, que ha activado el aviso amarillo en la zona norte de la provincia por fuertes rachas de viento.

Si esta semana ha estado marcada por las nevadas y el frío polar en Burgos, la que entra estará protagonizada por la lluvia y el viento. Eso sí, las temperaturas se recuperarán ligeramente, al menos, hasta el miércoles.

Merindades, Miranda de Ebro y Briviesca están incluidas en el aviso por vientos del suroeste que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. El aviso de Aemet permanecerá activo entre las 6 y las 13 horas de este lunes 24 de noviembre.

El tiempo en Burgos

En la capital el mercurio oscilará entre tres y once grados este lunes. Se libra Burgos del aviso por viento pero no de las lluvias, que se esperan intensas durante todo el día. El martes también prevén lluvias y las temperaturas bajarán de nuevo con una mínima de un grado y una máxima de nueve.

El miércoles seguirá lloviendo en la ciudad y, según Aemet, el mercurio variará entre los cero y los ocho grados. El jueves las precipitaciones darán un respiro pero no se descarta que continúe lloviendo el resto de la semana.

El tiempo en Miranda de Ebro

La ciudad del Ebro amanecerá ese lunes en aviso por fuertes rachas de viento y con lluvias abundantes. Aunque las temperaturas serán más suaves que en el resto de la provincia y la máxima alcanzará los 15 grados. Muy lejos de la nevada que cayó el pasado viernes.

El martes se espera también una jornada muy lluviosa aunque, según la previsión de Aemet, el viento se normalizará. Los termómetros oscilarán entre los tres y los diez grados. El miércoles no habrá cambios significativos, también podrá llover y las temperaturas serán similares a las del martes.

El tiempo en Aranda de Duero

La zona de la Ribera del Duero se queda fuera del aviso por fuertes rachas de viento pero tampoco se librará de las lluvias. Este lunes también en Aranda de Duero registrarán abundantes precipitaciones y las temperaturas se suavizarán con una mínima de dos grados y una máxima de 12.

El martes seguirá lloviendo en la capital ribereña toda la jornada sin cambios significativos en el merurio. Será el miércoles cuando las lluvias cesen y el mercurio caiga ligeramente, oscilando entre cero y diez grados. Según la previsión de Aemet, el jueves las mínimas podrían volver a valores negativos.

