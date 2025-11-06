La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos La suerte vuelve a sonreír a la provincia, esta vez en Pancorbo

La suerte vuelve a sonreír a Burgos porque, si hace pocos días era la Bonoloto la que daba una alegría, esta vez ha sido la Lotería Nacional la que ha dejado un pellizco en la provincia en el sorteo de este jueves 6 de noviembre. Lo ha hecho con un segundo premio que ha caído en Pancorbo.

El número premiado es el 07.585 y está agraciado con 60.000 euros. El boleto ha sido sido expedido en la calle Santo Cristo s/n de la localidad burgalesa.

El primer premio ha sido para el 87.410 con 300.000 euros al número y se ha repartido en Badajoz, Ciudad Real, Granada y las Islas Baleares. El segundo premio, además de en la provincia de Burgos, ha caído en las provincias de Alicante, Álava, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Las Palmas, Madrid y Santa Cruz de Tenerife,