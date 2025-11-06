BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 6 de noviembre
Administración de Lotería de Burgos. BC

La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos

La suerte vuelve a sonreír a la provincia, esta vez en Pancorbo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

La suerte vuelve a sonreír a Burgos porque, si hace pocos días era la Bonoloto la que daba una alegría, esta vez ha sido la Lotería Nacional la que ha dejado un pellizco en la provincia en el sorteo de este jueves 6 de noviembre. Lo ha hecho con un segundo premio que ha caído en Pancorbo.

El número premiado es el 07.585 y está agraciado con 60.000 euros. El boleto ha sido sido expedido en la calle Santo Cristo s/n de la localidad burgalesa.

Otras noticias de Burgos

El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos

Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos

El primer premio ha sido para el 87.410 con 300.000 euros al número y se ha repartido en Badajoz, Ciudad Real, Granada y las Islas Baleares. El segundo premio, además de en la provincia de Burgos, ha caído en las provincias de Alicante, Álava, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Las Palmas, Madrid y Santa Cruz de Tenerife,

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  2. 2 El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos
  3. 3 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  4. 4 Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  5. 5 La jira del Curpillos regresará a El Parral
  6. 6 Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos
  7. 7 Una complicada intervención en Miranda de Ebro evita que una mujer acuchille a varios agentes de la policía
  8. 8 La mujer de Burgos que irrumpió en La Revuelta disfrazada y terminó dando una clase de partos
  9. 9 Herida una mujer al ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  10. 10 Desmantelado un gran grupo dedicado al robo de cobre que actuó en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos

La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos