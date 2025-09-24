BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 24 de septiembre
Parque que se va a mejorar en Villarcayo. BC

Villarcayo aumentará la superficie de El Soto en una parcela junto al campo de fútbol

En la actualidad es una parcela silvestre, con apenas presencia de árboles y el consultorio quiere ganar terreno para mejorar los paseos de los vecinos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:01

El Ayuntamiento de Villarcayo va a ejecutar una obra de 135.000 euros para adecuar y ajardinar una parcela del parque del Soto contigua al campo de fútbol. En la actualidad esta parcela apenas tiene árboles, aunque si una variada vegetación autóctona. La intención es mejorar el entorno con un camino peatonal, carril bici y plantación de vegetación.

En esta zona existía un camino peatonal que debido a su mal estado ha desaparecido. La parcela cuenta con drenajes y acometidas de agua desde la red principal o desde las bombas que captan el agua del río. La actuación deberá de llevarse a cabo en el plazo de dos meses, por lo que, al inicio del invierno, Villarcayo ya podrá contar con esta nueva dotación.

A la hora de redactar el proyecto, se ha tenido en cuenta que existe un carril bici que cruza la parcela de una esquina a su opuesta. Así como el entorno donde se ubica el parque y las necesidades que se precisan en la zona. Las nuevas zonas ajardinadas contarán con un paseo, un parque exclusivo para perros, árboles ornamentales de distintas variedades, mesas, bancos, papeleras y amplias zonas verdes.

Noticias relacionadas

El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional

Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional

El céntrico pasaje de Burgos dedicado al padre de la Evolución

El céntrico pasaje de Burgos dedicado al padre de la Evolución

El proyecto respeta la existencia de los árboles de este parque silvestre y adaptaron el diseño para mantenerlos en el entorno, adaptándoles al diseño buscado. Se van a crear grupos de distintas especies, árboles y amplias zonas de césped, que podrán ser usadas de diversas maneras ya sea para ocio o recreativas. Se incluirán piedras decorativas de deporte grande, mesas para usos diversos, zonas de sombra con pérgolas de madera, fuentes de agua, potable, bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano.

El parque abierto para perros se ubicará en una zona delimitada por una valla en la zona más alejada de la parte peatonal. Por lo que respecta al carril bici, estará rodeado por franjas de césped artificial Eira, paralelo y separado por una franja de 1,5 metros para reducir humedad y para dar seguridad, tanto a peatones como a usuarios de bicicletas. Toda la parcela a ajardinar, constará con un sistema de riego por aspersión, creado por circuitos cerrados de diverso tamaño y controlados estos por electroválvulas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos jóvenes de 17 años tras caer de un patinete eléctrico en Burgos
  2. 2 Hallan al joven desaparecido en Burgos
  3. 3 La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos
  4. 4 Cazado mientras conducía en zigzag en una carretera de Burgos
  5. 5 La nueva canción que La M.O.D.A. estrena en exclusiva en Burgos
  6. 6 Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después
  7. 7 Aumenta el número de madres jóvenes y cae el de 35 a 39 años en Burgos
  8. 8 Saltando Charcos responde al Ayuntamiento de Burgos: «No queremos cerrar pero nos obligan»
  9. 9 La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 23 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Villarcayo aumentará la superficie de El Soto en una parcela junto al campo de fútbol

Villarcayo aumentará la superficie de El Soto en una parcela junto al campo de fútbol