Villarcayo aumentará la superficie de El Soto en una parcela junto al campo de fútbol En la actualidad es una parcela silvestre, con apenas presencia de árboles y el consultorio quiere ganar terreno para mejorar los paseos de los vecinos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villarcayo va a ejecutar una obra de 135.000 euros para adecuar y ajardinar una parcela del parque del Soto contigua al campo de fútbol. En la actualidad esta parcela apenas tiene árboles, aunque si una variada vegetación autóctona. La intención es mejorar el entorno con un camino peatonal, carril bici y plantación de vegetación.

En esta zona existía un camino peatonal que debido a su mal estado ha desaparecido. La parcela cuenta con drenajes y acometidas de agua desde la red principal o desde las bombas que captan el agua del río. La actuación deberá de llevarse a cabo en el plazo de dos meses, por lo que, al inicio del invierno, Villarcayo ya podrá contar con esta nueva dotación.

A la hora de redactar el proyecto, se ha tenido en cuenta que existe un carril bici que cruza la parcela de una esquina a su opuesta. Así como el entorno donde se ubica el parque y las necesidades que se precisan en la zona. Las nuevas zonas ajardinadas contarán con un paseo, un parque exclusivo para perros, árboles ornamentales de distintas variedades, mesas, bancos, papeleras y amplias zonas verdes.

El proyecto respeta la existencia de los árboles de este parque silvestre y adaptaron el diseño para mantenerlos en el entorno, adaptándoles al diseño buscado. Se van a crear grupos de distintas especies, árboles y amplias zonas de césped, que podrán ser usadas de diversas maneras ya sea para ocio o recreativas. Se incluirán piedras decorativas de deporte grande, mesas para usos diversos, zonas de sombra con pérgolas de madera, fuentes de agua, potable, bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano.

El parque abierto para perros se ubicará en una zona delimitada por una valla en la zona más alejada de la parte peatonal. Por lo que respecta al carril bici, estará rodeado por franjas de césped artificial Eira, paralelo y separado por una franja de 1,5 metros para reducir humedad y para dar seguridad, tanto a peatones como a usuarios de bicicletas. Toda la parcela a ajardinar, constará con un sistema de riego por aspersión, creado por circuitos cerrados de diverso tamaño y controlados estos por electroválvulas.