Camino que se quiere adecuar en Villarcayo. JCR

Villarcayo mejorará la senda de la Chopera con un nuevo camino peatonal para 2026

En tiempos pasados se eliminaron los chopos, se ejecutó parte de un carril bici y se demolió parte del viejo paseo. La actuación se llevará a cabo en un mes tras la firma del contrato con la empresa que resulte adjudicataria

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:20

El Ayuntamiento de Villarcayo quiere completar la ejecución de un camino peatonal en la antigua chopera existente en el Soto. En concreto, la actuación se sitúa paralela al carril bici ya parcialmente ejecutado. La intervención responde a una «demanda real de la ciudadanía», derivada del uso frecuente de esta zona como lugar de paso, esparcimiento y conexión entre distintos puntos del municipio.

Se trata de una zona muy usada por los vecinos de la capital de la Merindad de Castilla la Vieja, que se encuentra muy cerca del área de las piscinas naturales del Nela. Está dotada de jardines y zonas verdes, está al lado del campo del Nela CF y cuenta con instalaciones infantiles y áreas de descanso.

Movilidad, accesibilidad e integración urbana

Con esta obra se pretende cubrir la mejora de «la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la integración urbana en un entorno natural» de uso público que, en la actualidad, «carece de infraestructuras adecuadas para el tránsito seguro» y ordenado de los viandantes.

El trazado propuesto permitirá adecuarse a los criterios técnicos y normativos «en materia de accesibilidad, ordenación del territorio y adecuación de espacios públicos». La idea es que proporcionar una mejora de la calidad urbana y del bienestar general de los vecinos de Villarcayo.

Recuperación del camino y nueva pavimentación

Las actuaciones que se plantean llevar a cabo consisten en la recuperación del camino existente. En esta zona en la que se va a realizar esta actuación, ya se plantearon otras como la eliminación de los chopos, la ejecución en carril vice y la demolición del antiguo paseo debido al su estado. Se trata de un camino muy utilizado por vecinos de la localidad, pero que se ha deteriorado con el paso del tiempo

Con el fin de separar el camino proyectado del carril bici, se proyecta una zona de seguridad de césped artificial, que se ejecutará a ambos lados. En el camino se va a colocar un pavimento continuo que mejore la accesibilidad del mismo. Para ello, se plantea colocar una capa de hormigón de 15 cm de espesor, posterior a la ejecución de una base de zahorra.

Presupuesto y plazos

Para llevar a cabo esta actuación, el Ayuntamiento de Villarcayo ha realizado una reserva presupuestaria de 77.216,5 euros. Está previsto que la obra se lleve a cabo en un mes -en función de la climatología-, a inicios de 2026.

