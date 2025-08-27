BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La formación se impartirá en el Centro Cívico B.C.

El Ayuntamiento de Miranda organiza un nuevo curso para la prevención de adicciones

La propuesta busca capacitar a los jóvenes para trasladar estilos de vida saludables

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:50

El curso de 'Formación de mediadores juveniles en la prevención del consumo de sustancias llega a Miranda de Ebro el próximo septiembre. Una iniciativa que se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre en el Centro Cívico Raimundo Porres y cuyo plazo de inscripción, tal y como ha anunciado el propio Ayuntamiento esta misma mañana, se abrirá de manera inminente.

La propuesta, dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años que cuenten con el título de monitor o monitora de tiempo libre y/o de actividades deportivas, busca capacitar a este perfil de formadores en un ámbito especialmente sensible. A la postre, el objetivo no sería otro que «dotar a los jóvenes de herramientas eficaces para que puedan convertirse en referentes positivos en su entorno, transmitiendo información veraz, desmontando mitos sobre las drogas y favoreciendo estilos de vida saludables».

Una formación orientada a la juventud

Las inscripciones podrán realizarse del 1 al 11 de septiembre de manera presencial en el propio Centro Cívico o bien a través de la dirección de correo electrónico conserjeriacc@gmail.com. Se trata de un curso gratuito, enmarcado dentro de las políticas de prevención de adicciones que impulsa la Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Esta no es la primera vez que se organiza un curso de estas características en Miranda de Ebro. Ya en junio de 2024 se organizó una edición con características muy similares que reunió a un grupo de jóvenes interesados en ampliar su formación en el ámbito de la prevención.

En aquella ocasión, la experiencia fue valorada de manera positiva tanto por los participantes como por la organización. Así pues, con esta nueva convocatoria, Miranda de Ebro refuerza su compromiso en la promoción de una juventud activa y responsable.

