Más de 80 empresas analizan en Miranda el rumbo del empleo y la formación del futuro

Celia Miguel Miranda de Ebro Martes, 2 de diciembre 2025, 19:27

El tejido empresarial de Miranda de Ebro vuelve a reunirse con un claro propósito: comprender hacia dónde avanza el mercado laboral y cómo prepararse para acompañar ese cambio. Más de ochenta empresas han participado este martes en el Encuentro de Empresas por el Empleo y el Emprendimiento que la Cámara de Comercio de Miranda, en colaboración con el ECYL, ha organizado en aras de «poner a disposición de las empresas y de las personas emprendedoras un espacio real de intercambio, diálogo y aprendizaje».

Así lo avanzaba Gerardo Martínez Pérez, el vicepresidente de la Cámara, al inicio de una jornada que ha reunido a compañías de distintos sectores en un contexto marcado por la necesidad de atraer talento, reforzar la formación y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas. No en vano, «Miranda es una ciudad con talento» que, a juicio del vicepresidente, ha de nutrirse de eventos de este tipo «para seguir avanzando».

Un espacio para analizar tendencias

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Fernando Escobillas, presidente de la Cámara fallecido el 27 de noviembre, y ha servido también para recordar su impulso a iniciativas de colaboración público-privada. Desde ese punto, el encuentro ha avanzado con un enfoque práctico y con ponencias centradas en liderazgo, sostenibilidad e innovación.

El organismo autonómico ha detallado sus servicios: intermediación laboral, asesoramiento en contratación, formación ajustada a las necesidades reales y ayudas al autoempleo. Además, ha presentado el COECYL, un centro pensado para facilitar la incorporación de perfiles adecuados a cada empresa.

La parte más reflexiva ha llegado con la intervención del economista Jesús Ripoll, que ha subrayado que «la actitud del líder» es clave para atraer y retener talento. Ha destacado competencias como la resiliencia o la comunicación y ha insistido en la importancia del clima laboral y en la idea de que el hecho de que una compañía vele por el bienestar de su plantilla repercutiría directamente en su rentabilidad.

La visión empresarial la han completado Javier Cámara-Rica, CEO de beBee.com, que ha reclamado «invertir en educación local», y Sonia Herzog, CEO del Grupo JSV, que ha subrayado las «ventajas competitivas» de Miranda y el potencial logístico de la ciudad. El cierre lo ha puesto el profesor de ingeniería Carlos Fernández de Vigo, que ha defendido una inteligencia artificial «ética», «responsable» y «centrada en las personas», así como la necesidad de garantizar soberanía del dato y seguridad.

Presidido por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el encuentro ha contado con la presencia de diversas autoridades locales y provinciales. Todas ellas han participado de un mensaje que ha atravesado la jornada de manera troncal: Miranda tiene recursos, talento y ambición para seguir creciendo.