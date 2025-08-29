El Festival Folclórico que reúne en Miranda la diversidad cultural del mundo La trigésimo séptima edición del festival abrió con los grupos de Portugal y Guatemala en un parque Antonio Machado abarrotado de público

Celia Miguel Miranda de Ebro Viernes, 29 de agosto 2025, 20:18 Comenta Compartir

Con su magnetismo ancestral, el folklore volvió a desplegar en Miranda de Ebro un mosaico de ritmos que, un año más, consiguió reunir en un mismo escenario la diversidad cultural del mundo. Este jueves, 28 de agosto, arrancaba en el corazón de la ciudad la trigésimo séptima edición del Festival Folclórico Internacional Jacinto Sarmiento, una cita que cada verano convierte al parque Antonio Machado en punto de encuentro entre tradición, música y danza.

Portugal y Guatemala serían las encargadas de protagonizar la jornada inaugural con «una espléndida actuación», tal y como precisó el propio concejal de Cultura, Carlos Díez Javiz, al término de la misma en sus redes sociales. Y así lo corroboraron los centenares de espectadores que en la tarde de este jueves se reunieron en torno a la tradición extranjera.

Y es que, trascendiendo el colorido y la danza o la música, el Grupo de Folklore de Abitureiras (Portugal) y la Academia de Arte Raxela (Guatemala) lograron cautivar a un público que, por su parte, también muestra su arraigo. En una fresca tarde de agosto, Miranda volvió a recibir cálidamente una iniciativa que, además de exhibir el folclore de otras culturas allende el Ebro, también muestra la esencia de la ciudad a los grupos invitados con excursiones que, por ejemplo, este jueves incluyeron una visita al CIMA.

Tres días de ritmo y de color

Como en ediciones anteriores, el programa del festival se extenderá a lo largo de tres jornadas. Tras la apertura, este viernes la programación se completará con un taller de danzas del mundo en el parque Antonio Machado, así como con la actuación del grupo portugués en el bar La Pepa, y la del conjunto guatemalteco en el bar La Rayuela a partir de las 22:00 horas.

El sábado 30 se celebrará el acto central: al mediodía las autoridades locales recibirán a los grupos participantes en el Salón de Plenos consistorial, y una vez concluida la recepción, desde allí partirá un desfile hasta el parque Antonio Machado. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, la clausura reunirá sobre el escenario a todos los grupos invitados —Portugal, Guatemala y la Academia de Baile Sintana de Colombia— junto a la Asociación Folclórico Cultural Jacinto Sarmiento, anfitriona de este encuentro.

Un fin de semana en el que Miranda se convierte en crisol de ritmos y culturas, pero también en escaparate de su propia identidad. Por lo pronto, la ciudad del Ebro disfruta de «ritmo, color, tradición, cultura».

Así lo expresaba la titular de Igualdad, Soraya Solórzano, también presente en la jornada inaugural, para resumir la esencia de este festival y el espíritu con el que la ciudad recibe, año tras año, a la música y la danza del mundo.