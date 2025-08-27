Los actores Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba, reconocidos por Ribera del Duero

Susana Gutiérrez Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

El séptimo arte será protagonista un año más de la Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, que se desarrollará entre el 3 y 6 de septiembre en Aranda de Duero. El actor Karra Elejalde se convierte en el nuevo Embajador de la Gran Fiesta, mientras que el intérprete vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba será nombrado Ribereño del año.

Karra Elejalde, ganador de dos premios Goya y conocido por películas como 'Ocho apellidos vascos' o 'Mientras dure la guerra', se ha consolidado como uno de los intérpretes más queridos y respetados del cine español. Con un estilo cercano y auténtico, encarna los valores de compromiso, esfuerzo y excelencia que caracterizan a la Ribera del Duero. Karra Elejalde ya tuvo contacto con la Ribera del Duero, cuando en la a 67º edición de SEMINCI recibió su peso en vino de bodegas de la DO Ribera del Duero, obsequiando de esta forma al reconocido y querido actor con cien botellas de tinto, blanco y rosado.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, Premio Nacional de Teatro y miembro de una de las sagas interpretativas más emblemáticas de España, recibirá el reconocimiento como Ribereño del año. Su prestigiosa carrera en teatro, cine y televisión le ha convertido en una de las grandes voces de la interpretación española. «Recibir este nombramiento es un privilegio. Siempre he sentido una profunda conexión con Castilla y León, y poder representar a Ribera del Duero como Ribereño del año es motivo de orgullo. Estos vinos son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra forma de compartir la vida», ha señalado Gutiérrez Caba.

Para todos

La Gran Fiesta de la Vendimia propone una amplia programación que incluirá el tradicional pisado de la uva, degustaciones de vino, actividades familiares, espectáculos y conciertos, así como catas y experiencias en torno a los vinos de la D.O. Ribera del Duero. Una celebración que atraerá tanto a visitantes locales como a turistas nacionales e internacionales. «Nos enorgullece contar este año con Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba como representantes de nuestra Denominación y de esta gran cita. Son dos figuras que simbolizan talento, autenticidad y compromiso, valores que compartimos en Ribera del Duero. Su presencia dará aún más relevancia a esta fiesta que une cultura, tradición y vino, y que proyecta nuestra tierra al mundo», ha defendido el presidente de la D.O, Enrique Pascual.