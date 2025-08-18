BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El frente atlántico devuelve el aire fresco a Miranda de Ebro

La ciudad del Ebro ha despertado aliviada tras dos semanas de temperaturas extremas

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:08

El calor afloja. Tras dos semanas en las que el aire parecía arder y las calles de Miranda se vaciaban en las horas centrales del día con éxodos hacia las piscinas, la ciudad del Ebro vuelve a respirar este lunes, 18 de agosto.

La larga ola de calor, que oficialmente comenzó el pasado 3 de agosto, se despide por fin con la entrada de un frente atlántico que trae nubes, un descenso acusado de las temperaturas y hasta la posibilidad de lloviznas. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología por medio de un pronóstico que, por lo pronto, ofrecerá alivio térmico durante toda la semana.

Quince días de calor sofocante

Han sido quince días de resistencia frente a un calor que no daba tregua y que, precisamente ayer, alcanzó su máximo. Más de doscientas estaciones meteorológicas en España superaron entonces los 40 grados, un umbral que en Miranda de Ebro ya se había rebasado en días y semanas anteriores.

En este tiempo, el termómetro de la estación automática que AEMET tiene en la ciudad superó en diversas ocasiones los 40 grados, y hubo días en los que las madrugadas tampoco ofrecieron consuelo. Entre el 2 y el 4 de agosto las mínimas se mantuvieron por encima de los 20 grados, con un registro de 24,4 en la noche más dura, una auténtica noche tropical.

No obstante, en la tarde de este domingo, 17 de agosto, la ciudad burgalesa ya comenzaba a notar un clima más benigno. «Anoche dormimos con la ventana abierta y por fin corría algo de aire», relataba María, vecina de La Charca, que celebraba poder descansar después de jornadas en las que el bochorno convertía las casas en hornos.

El pronóstico tras la ola de calor

La AEMET define una ola de calor como un episodio de al menos tres días consecutivos en los que el diez por ciento de las estaciones del país superan el percentil 95 de sus máximas. El episodio de agosto, en palabras del propio organismo, ha sido una de las rachas cálidas más prolongadas de los últimos años. La explicación está en la advección de una masa de aire extremadamente cálida que se asentó sobre la península, empujada por una dorsal en altura, y que ahora cede ante una vaguada atlántica capaz de bajar el mercurio de manera brusca.

Ahora, el pronóstico meteorológico ofrece consuelo. A lo largo de los próximos días, las máximas se moverán en torno a los 26 o 27 grados y las mínimas bajarán a valores mucho más amables, en el entorno de los 13 a 16. Y aunque el cielo se cubrirá a ratos, incluso con posibilidad de lluvias débiles, de momento, en esta primera jornada de alivio térmico nadie parece añorar ni aquellos días azules ni aquel sol de justicia.

