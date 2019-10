El PSOE se opone a que la Junta aplique el programa piloto de asistencia sanitaria en Lerma La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y el secretario de Organización provincial socialista, David Jurado. / CC La secretaria provincial socialista, Esther Peña, exige «la paralización inmediata» del cambio de modelo de asistencia sanitaria en la provincia CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 13:41

El Partido Socialista de Burgos ha criticado hoy que la Junta de Castilla y León parece seguir adelante con su proyecto piloto de asistencia sanitaria en la provincia. La secretaria general de los socialistas burgaleses, Esther Peña, ha explicado esta mañana que teme que la administración autonómica aproveche una reunión del Consejo de Salud de la zona básica de Lerma prevista para el martes, 15 de octubre, para explicar a los asistentes los cambios previstos a orillas del Arlanza.

Peña, que ha calificado el plan como «experimento sanitario» y «primer paso para la fusión de municipios que propone Ciudadanos», ha asegurado que el Gobierno autonómico plantea «desmantelar la sanidad» y «el cierre de consultorios», si bien, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, negó este extremo hace unos días. Además, la socialista ha criticado que se trate de aplicar esta medida «con oscurantismo y sin informar» al alcalde lermeño, Miguel Ángel Rojo, y ha vaticinado que esta medida «no va a llegar a buen puerto» porque, a su juicio, «nadie en su sano juicio» va a entender el cambio.

Por ello, la secretaria general del PSOE de Burgos ha exigido «la paralización inmediata» del cambio de modelo de asistencia sanitaria en la provincia y «que se descarte Lerma como centro piloto» del proyecto. También ha solicitado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, desautoricen al director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, quien recientemente declaró a la prensa del cambio de modelo de asistencia sanitaria en la comarca de la Villa Ducal.

«Creo que el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria no es un cualquiera y si él anuncia que esto se va a producir en Lerma y en Aliste es porque existe una premeditación. Que Lerma no apareciera en el Pleno (de las Cortes de Castilla y León) no quiere decir nada. Surge Aliste porque preguntan por Aliste, pero de Lerma dan la callada por respuesta», ha agregado Peña.

Ante esta situación, el secretario de Organización, David Jurado, ha anunciado que el PSOE se reunirá a partir del 18 de octubre con alcaldes de la provincia «para plantear alternativas lógicas que no sea el cierre de pueblos y servicios».