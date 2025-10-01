BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las luminarias actuales son obsoletas. JCR

Aranda cambiará las luminarias públicas en los próximos meses para ahorrar energía

El Ayuntamiento ribereño plantea una inversión de cerca de 800.000 euros para la renovación led de todas las luminarias con el objetivo de ahorrar energía y evitar el vertido de CO2 a la atmósfera

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Aranda de Duero tiene la intención de cambiar todas las lámparas de los elementos fijos en las calles del alumbrado público actual por luminarias nuevas de tecnología led.

La idea del Consistorio es sustituir las lámparas «de descarga, generadoras de elevada contaminación lumínica y emisiones de CO2 a la atmosfera, por luminarias disminuyendo considerablemente la potencia por punto de luz y la emisión de CO2. Además, con el fin de adaptar el alumbrado a la nueva normativa», se necesita la instalación de fuentes «de luz blanco cálido».

En este caso, el Ayuntamiento ha decidido sacar a concurso público esta acción dado que no cuenta con todos los medios necesarios para realizar los cambios. Los trabajos de reposición y de mantenimiento en Aranda se realizan «con medios del personal que integra la brigada de alumbrado y electricidad».

Este cambio está justificado por los elevados costes de la energía, unidos al cambio climático y las variaciones de los precios. Así, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha optado por la sustitución de las fuentes de luz convencionales como son lámparas de descarga, halógenas y fluorescencia, por tecnologías de bajo consumo, con menos emisión de CO2 a la atmosfera y alto rendimiento, como es el caso de la tecnología led para el alumbrado.

Para llevar a cabo estas sustituciones de las lámparas del alumbrado público de toda la villa ribereña, el Ayuntamiento de Aranda ha realizado una reserva presupuestaria de 799.941,29 euros. La idea que maneja el Consistorio es que todo el cambio se pueda realizar en un plazo de dos meses desde que se realice el contrato.

