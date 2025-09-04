BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente El incedio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
Luces caídas en la Plaza Mayor de Aranda de Duero. BC

El PSOE de Aranda exige un informe sobre la seguridad de las luces ornamentales

En menos de una semana se han vivido dos «sustos» por la caída de la iluminación festiva

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:21

El PSOE de Aranda exige que al Ayuntamiento de la capital ribereña que elabore un informe técnico sobre la seguridad de las luces ornamentales, después de que en menos de una semana ha habido dos «sustos» al desplomarse la iluminación. La primera de ellas se produjo en la plaza Mayor el día 27 de agosto, mientras que la segunda tuvo lugar este miércoles en la calle Carrquemada.

«Afortunadamente no hubo heridos, aunque sí daños materiales en un balcón. Como medida preventiva, el Ayuntamiento anunció la revisión de todos los enganches instalados y la sustitución de los decorados por otros más ligeros que permitan un mayor espacio libre para el paso de vehículos como camiones», recuerdan los socialistas en una nota de prensa.

El PSOE reclama ese informe que certifique que «todos los puntos de anclaje de elementos ornamentales están correctamente fijados» y que «los materiales y estructuras empleados cumplen con las normativas de seguridad vigentes». El Grupo Municipal incide en que la seguridad de la ciudadanía debe de ser «prioritaria». Además, exigen que el Ayuntamiento se «comprometa públicamente a no continuar con nuevas instalaciones ornamentales hasta superar satisfactoriamente las verificaciones necesarias».

