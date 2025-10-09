BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bodega de la peña Tierra Aranda en la noche entre velas. Enrique Calleja

Las velas volverán a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda de Duero

Once construcciones subterráneas ofrecerán actividades bajo esa particular iluminación

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:30

Comenta

La luz de las velas volverá a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda el próximo sábado 18 de octubre, en un evento que pretende convertirse en reclamo turístico, poniendo en valor este patrimonio tan singular vinculado a la cultura del vino. Bajo el título 'Bodegas entre Velas', las peñas y la Concejalía de Turismo se unen para celebrar la quinta edición de la propuesta que congrega cada año a cientos de visitantes en este original recorrido por el subsuelo medieval de la capital de la Ribera del Duero.

En esta ocasión también se han sumado dos bodegas privadas que abrirán sus puertas. Trece bodegas tradicionales lucirán como en sus orígenes, solamente iluminadas con la luz de las velas, y sorprendiendo al visitante con actuaciones de magia, musicales y teatrales, pequeñas exposiciones, recitales de poesía, o visitas guiadas. El evento se creó en el año 2019 por las peñas Tierra Aranda y El Chilindrón que, de forma conjunta, celebraron las dos primeras ediciones.

Bodega Tierra Aranda en la noche entre velas. Enrique Calleja

Las bodegas se mostrarán iluminadas únicamente con velas, desde las 18:00 hasta las 23:00 horas, con acceso gratuito y por orden de llegada. De esta manera, se podrán visitar las bodegas de Tierra Aranda (Requejo), EL Chilindrón (El Bolo), La Amistad (La Botica Vieja), La Ribera (La Navarra), El Jarro (Los Martínez), El Alboroto (La Manca), La Capea (Juan Antonio), El Cubillo (Del Moreno) y Taurina (Montoya); las 2 bodegas privadas (La Blasa y El Pintor en el Mesón de la Villa y Lambarri en la Calle Empedrada) y las dos municipales (Las Ánimas y Caballerizas).

Noticias relacionadas

El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas

El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas

El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos

El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos

La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

En la superficie, la velada se animará con poesía y música en las calles y accesos a bodegas. Correrá a cargo de la Asociación Cultural Amarillo Trigo, formada por jóvenes artistas locales que enriquecerán la experiencia del visitante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos
  2. 2 Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos
  3. 3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  4. 4 Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos
  5. 5 La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio
  6. 6 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  7. 7 El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos
  8. 8 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  9. 9 Fin a una búsqueda de más de 24 horas: localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos
  10. 10 Herida una joven en un atropello en Miranda de Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Las velas volverán a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda de Duero

Las velas volverán a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda de Duero