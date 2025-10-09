Las velas volverán a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda de Duero

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 9 de octubre 2025, 16:30 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

La luz de las velas volverá a iluminar las bodegas subterráneas de Aranda el próximo sábado 18 de octubre, en un evento que pretende convertirse en reclamo turístico, poniendo en valor este patrimonio tan singular vinculado a la cultura del vino. Bajo el título 'Bodegas entre Velas', las peñas y la Concejalía de Turismo se unen para celebrar la quinta edición de la propuesta que congrega cada año a cientos de visitantes en este original recorrido por el subsuelo medieval de la capital de la Ribera del Duero.

En esta ocasión también se han sumado dos bodegas privadas que abrirán sus puertas. Trece bodegas tradicionales lucirán como en sus orígenes, solamente iluminadas con la luz de las velas, y sorprendiendo al visitante con actuaciones de magia, musicales y teatrales, pequeñas exposiciones, recitales de poesía, o visitas guiadas. El evento se creó en el año 2019 por las peñas Tierra Aranda y El Chilindrón que, de forma conjunta, celebraron las dos primeras ediciones.

Ampliar Bodega Tierra Aranda en la noche entre velas. Enrique Calleja

Las bodegas se mostrarán iluminadas únicamente con velas, desde las 18:00 hasta las 23:00 horas, con acceso gratuito y por orden de llegada. De esta manera, se podrán visitar las bodegas de Tierra Aranda (Requejo), EL Chilindrón (El Bolo), La Amistad (La Botica Vieja), La Ribera (La Navarra), El Jarro (Los Martínez), El Alboroto (La Manca), La Capea (Juan Antonio), El Cubillo (Del Moreno) y Taurina (Montoya); las 2 bodegas privadas (La Blasa y El Pintor en el Mesón de la Villa y Lambarri en la Calle Empedrada) y las dos municipales (Las Ánimas y Caballerizas).

En la superficie, la velada se animará con poesía y música en las calles y accesos a bodegas. Correrá a cargo de la Asociación Cultural Amarillo Trigo, formada por jóvenes artistas locales que enriquecerán la experiencia del visitante.