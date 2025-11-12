Un pueblo de Burgos acoge las Jornadas Europeas de Patrimonio Bajo el lema 'Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro' las actividades se realizarán en La Vid y Barrios

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:46

El director del Proyecto Klounioq, Luis Valdés, será el coordinador de las Jornadas Europeas de Patrimonio que se celebrarán los días 15 y 29 de noviembre en la Hospedería Monasterio de La Vid, bajo el lema 'Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro' propuesto por el Consejo de Europa y la Comisión Europea para 2025. El evento reunirá a destacados especialistas para debatir y concienciar sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural e histórico, con un enfoque en la arquitectura y el legado material en la península.

La relevancia de las jornadas viene marcada por invitados y ponentes como Isabel Burgos perteneciente al Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y coordinadora nacional de las Jornadas Europeas. También contarán con Alberto Colinas, Teniente Jefe del SEPRONA de Burgos, con Esperanza Martín, arqueóloga responsable de las campañas en el yacimiento romano de Flaviaugusta (Poza de la Sal). Sin olvidarnos de Luis Araus, director del Museo de Burgos, de Ignacio Ruiz Vélez, miembro de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, y de Marcos Iturriaga, arqueólogo y profesor de la Universidad Isabel I.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, talleres y visitas a diversas zonas del monasterio agustino de La Vid. Allí, tertulianos y conferenciantes abordarán ámbitos como el expolio, el maltrato y olvido del legado cultural en España.

Jornada inicial, 15 de noviembre

El primer sábado, tras la recepción inicial a autoridades y participantes, se realizará una visita a la biblioteca del monasterio, seguido de una tertulia que pondrá sobre la mesa un debate sobre turismo y patrimonio. A continuación se darán las dos conferencias del día: 'No todo eran templos: construcciones mundanas en el mundo romano', con Esperanza Martín y 'Moros construyendo. La edificación mudejar en Castilla en el s. XV', a cargo de Luis Araus.

Segunda jornada, 29 de noviembre

El segundo sábado comenzará con recepción y visita a varias dependencias del monasterio. Continuará con un taller de música tradicional 'Cantando y Contando'. Y para cerrar la Jornadas Europeas, tendremos dos conferencias: 'El urbanismo en la Edad del Hierro', con Luis Valdés y 'Arte fugaz, gloria eterna: la arquitectura efímera, s XVI-XVII', con Marcos Iturriaga