Vox apoya la venta ambulante en fiestas y acusa al gobierno de no querer asumir responsabilidades Este partido político defiende que se den permisos a los puestos que cumplen la legalidad

La decisión del gobierno arandino de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales basándose en criterios de «higiene y seguridad», ha generado polémica política y social en la capital ribereña.

El grupo municipal de Vox ha mostrado su disconformidad con la decisión del Ayuntamiento de Aranda de prohibir la venta ambulante en el recinto de la feria situado en El Picón. «Creemos que pasa más, por no querer asumir responsabilidades y desvirtuar las propias fiestas que por higiene y seguridad como ha dicho el concejal de festejos», consideran desde Vox en un comunicado público.

Este partido defiende que si hay trece comerciantes que «han solicitado poder trabajar y lo hacen desde la legalidad» creen que es «un trato discriminatorio hacia ellos y su forma de ganarse el sustento».

En este sentido, temen que la decisión pueda crear una «descentralización» de la venta ambulante «imposibilitando diferenciar quién lo pretendía desarrollar con permisos y legalmente de quién no». Algo que, según Vox, creará un problema «real» de seguridad «teniendo a los vendedores repartidos por toda Aranda sin control y supervisión ninguna».

