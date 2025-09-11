BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roba en un supermercado y hiere en la cara a una trabajadora en Miranda
Un mercado ambulante.

Vox apoya la venta ambulante en fiestas y acusa al gobierno de no querer asumir responsabilidades

Este partido político defiende que se den permisos a los puestos que cumplen la legalidad

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:32

La decisión del gobierno arandino de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales basándose en criterios de «higiene y seguridad», ha generado polémica política y social en la capital ribereña.

El grupo municipal de Vox ha mostrado su disconformidad con la decisión del Ayuntamiento de Aranda de prohibir la venta ambulante en el recinto de la feria situado en El Picón. «Creemos que pasa más, por no querer asumir responsabilidades y desvirtuar las propias fiestas que por higiene y seguridad como ha dicho el concejal de festejos», consideran desde Vox en un comunicado público.

Este partido defiende que si hay trece comerciantes que «han solicitado poder trabajar y lo hacen desde la legalidad» creen que es «un trato discriminatorio hacia ellos y su forma de ganarse el sustento».

Noticias relacionadas

En este sentido, temen que la decisión pueda crear una «descentralización» de la venta ambulante «imposibilitando diferenciar quién lo pretendía desarrollar con permisos y legalmente de quién no». Algo que, según Vox, creará un problema «real» de seguridad «teniendo a los vendedores repartidos por toda Aranda sin control y supervisión ninguna».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos radares que renovará el Ayuntamiento de Burgos
  2. 2 Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano
  3. 3 Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos
  4. 4 Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU
  5. 5 Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos
  6. 6 Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos
  7. 7 Ensayarán la peatonalización de Santa Dorotea durante una semana
  8. 8 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  9. 9 Identificadas varias personas por los incendios provocados en el Castillo de Burgos
  10. 10 Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Vox apoya la venta ambulante en fiestas y acusa al gobierno de no querer asumir responsabilidades

Vox apoya la venta ambulante en fiestas y acusa al gobierno de no querer asumir responsabilidades