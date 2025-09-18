Septiembre es el mes en el que más matrimonios se celebran en Burgos Por otro lado, el número de casamientos se mantiene a la baja a lo largo de la provincia

David Guantes, cantante burgalés, le pide matrimonio a su pareja durante un partido del San Pablo Burgos el pasado mayo.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Dicen que el amor florece en primavera, pero en Burgos lo más normal es que se certifique en septiembre. Así lo confirman los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, que afirman que el noveno mes del año es el más popular para contraer matrimonio en la provincia.

Además de esta conclusión, también se puede apreciar un descenso en la cantidad de parejas que deciden unirse en matrimonio. Durante el pasado 2023, el último año del que se disponen datos, el número de enlaces bajó por debajo de los mil por segunda vez desde la pandemia de la covid-19. Por otra parte, los divorcios también han descendido, aunque las separaciones formales se mantienen al alza.

Estas tendencias a la hora de casarse se pueden apreciar tanto en matrimonios civiles como en religiosos. No solo eso, sino que se comprueba también un cambio con respecto a anteriores generaciones. Ahora, cada vez más, las parejas acuden a instancias oficiales con más frecuencia en lugar de hacerlo en una ceremonia con caracter religioso.

Para todos aquellos que deciden darse el «sí, quiero» en la provincia, septiembre es el mes más elegido para hacerlo. Julio, junio y agosto, en ese orden, son los siguientes periodos más comunes para esta clase de ceremonias en nuestra geografía, estando los tres primeros muy por encima del resto de meses.

Se puede observar su crecimiento en popularidad durante la última década, siendo también el más popular en 2016 y en 2020.

Motivos por los que la gente decide casarse en septiembre

Hay varias razones por las cuales una pareja puede decidir contraer matrimonio en el mes de septiembre, pero los principales son los siguientes:

Temperatura agradable. Septiembre ofrece el equilibrio perfecto entre el calor del verano y el frescor del otoño, haciendo que las celebraciones, tanto de día como de noche, sean cómodas para novios e invitados.

Mayor disponibilidad de proveedores. Al no ser temporada alta, hay más opciones de lugares, fotógrafos, salones de banquete y otros servicios, lo que también facilita encontrar fechas y negociar precios.

Mayor disponibilidad de los invitados. El fin de las vacaciones de verano marca también el fin de los planes durante la temporada estival, lo que facilita la asistencia a la ceremonia.

La celebración y la luna de miel, más económicas.

Simbolismo. Para la pareja, el final del verano y el inicio del otoño también se asocian con la idea de nuevos comienzos y la consolidación de un amor que será eterno, como un guiño a la profundidad de la conexión emocional.

