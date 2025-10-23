El tiempo en Burgos: una masa de aire polar desplomará las temperaturas el domingo La borrasca Benjamín dejará lluvias a su paso por la provincia hasta el sábado

Lluvia y después frío para este fin de semana en Burgos.

Si durante los últimos días ha tocado sacar los paraguas, a partir del domingo es probable que haya que ponerse el abrigo, al menos a primera hora de la mañana y por la noche. Porque una masa de aire polar entrará en la península y hará que se desplomen las temperaturas, especialmente las mínimas, que en la provincia de Burgos podrán caer por debajo de los cero grados.

Los expertos de Meteored y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coinciden en que el viernes los cielos permanecerán nubosos y que lloverá, con toda probabilidad, a lo largo de la tarde. En Burgos capital los termómetros bajarán hasta los cinco grados pero la máxima continuará como días atrás, sobre los 18.

Eso sí, el sábado se esperan lluvias intensas durante todo el día. Esto se debe a que llegará «un nuevo frente por el Atlántico que entre esa jornada y la del domingo repartirá lluvias por bastantes zonas peninsulares», incluida la provincia de Burgos, según explican en Meteored.

12-1 grados Será la oscilación térmica el domingo en Burgos

Será el domingo a mediodía cuando deje de llover pero también cuando se note un bajón en las temperaturas. Aemet prevé que la máxima en Burgos capital no supere los 12 grados y que la mínima se quede en un grado.

El tiempo en Aranda de Duero

En la capital ribereña también se esperas lluvias a lo largo del viernes y del sábado con máximas de entre 15 y 18 grados y mínimas de diez y siete grados.

15-0 grados Máxima y mínima que se registrará en Aranda el domingo

El domingo se esperan precipitaciones hasta mediodía y un descenso en el mercurio porque, aunque la máxima se quede en unos 14 grados, la mínima bajará a dos la madrugada del sábado al domingo y a cero grados del domingo al lunes, tal y como prevé Aemet.

El tiempo en Miranda de Ebro

La ciudad del Ebro tampoco se librará de las lluvias. Habrá precipitaciones durante el viernes, el sábado y prácticamente todo el domingo.

15-4 grados Será la temperatura en Miranda el domingo

Eso sí, en Miranda los termómetros no descenderán tanto como en otras zonas de la provincia. El viernes registrarán 22 grados que bajarán hasta los 16 el sábado y a 15 el domingo.

Las mínimas serán de nueve grados el sábado y caerán hasta los cuatro el domingo. La madrugada del domingo al lunes bajarán a tres grados.

«Llega el primer zarpazo preinvernal de la temporada» José Antonio Maldonado Director de Meteorología de Meteored (tiempo.com)

Desde Meteored denominan a este frente «el primer zarpazo preinvernal de la temporada». Estará producido por la masa de aire frío que llegará tras el paso de un frente que cruzará la Península el fin de semana y dejará lluvias abundantes en algunas regiones».

El descenso térmico será acusado en las zonas que atraviese el frente, la provincia de Burgos entre ellas, y los cielos se irán despejando también a medida que avance.