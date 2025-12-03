Villangómez mejorará el entorno de la plaza de la Fuente para adecuarlo al esparcimiento vecinal El Consistorio quiere mejorar la seguridad y la comodidad de los vecinos en el entorno del puente romano, una con la plaza de la Fuente más emblemáticas de la localidad

Es uno de los pueblos más famosos del verano burgalés por su festival de música y gastronómico en torno a la figura del pollo. Aunque su población en invierno disminuye considerablemente, el verano y la primavera son épocas del año en las que se llena el pueblo de gente, especialmente en el festival. Por eso su Ayuntamiento tiene previsto mejorar el entorno urbano con una obra singular.

Así, Villagómez tiene prevista la realización de obras de remodelación de la plaza de la Fuente, la plaza del Puente y sus inmediaciones. Se trata de una obra singular, ya que en el lateral de esta plaza se encuentra el puente romano paralelo a la carretera de Lerma. Se trata de un espacio urbano con gestionado por uno de los viales principales del pueblo que comunica directamente con la carretera BV 1012.

Este puente transitable cuenta con una cota superior a la cota del vial y una zona en depresión por debajo de él dejando ver los tres ojos del puente donde pasaba el antiguo cauce del río Cogollos. El área de actuación tiene acceso por la calle de los huertos y calle Lerma y también se accede mediante un carril peatonal a Jardo a los lados que transcurre desde la carretera hasta el Ayuntamiento.

Los viales rodados están muy parcheados con asfalto y hormigón por la adaptación de las instalaciones generales y las numerosas actuaciones bajo asfalto que se han tenido que realizar. Las aceras son de hormigón y la plaza actualmente consta una pavimentación irregular gran parte por la acción de las raíces de dos coníferas. En el lateral oeste de la plaza se encuentra un pilón de piedra y una fuente cuyo desborde de agua vuelca sobre el antiguo cauce del río Cogollos.

La obra prevista corresponde a la nueva urbanización de la Plaza y su entorno desde la calle de los Huertos en el cruce con Calle Real hasta cruce con la carretera de Lerma hasta la plaza de la Fuente. La actuación tiene que prever la posición alterna de un mercado itinerante. Las partes de una antigua edificación interrumpen el paso peatonal y no dan continuidad al espacio.

El resultado final es que los vecinos de las zonas colindantes tienen que atravesar la calzada, lo que constituye también un nuevo problema para la población infantil. La intervención persigue una ordenación del espacio urbano. Estas obras las va a llevar a cabo la empresa Excavaciones Hermanos Aguilar Torres con un presupuesto de 414.788 euros.

