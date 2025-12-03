BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de diciembre
Villangómez. BC

Villangómez mejorará el entorno de la plaza de la Fuente para adecuarlo al esparcimiento vecinal

El Consistorio quiere mejorar la seguridad y la comodidad de los vecinos en el entorno del puente romano, una con la plaza de la Fuente más emblemáticas de la localidad

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:55

Comenta

Es uno de los pueblos más famosos del verano burgalés por su festival de música y gastronómico en torno a la figura del pollo. Aunque su población en invierno disminuye considerablemente, el verano y la primavera son épocas del año en las que se llena el pueblo de gente, especialmente en el festival. Por eso su Ayuntamiento tiene previsto mejorar el entorno urbano con una obra singular.

Así, Villagómez tiene prevista la realización de obras de remodelación de la plaza de la Fuente, la plaza del Puente y sus inmediaciones. Se trata de una obra singular, ya que en el lateral de esta plaza se encuentra el puente romano paralelo a la carretera de Lerma. Se trata de un espacio urbano con gestionado por uno de los viales principales del pueblo que comunica directamente con la carretera BV 1012.

Este puente transitable cuenta con una cota superior a la cota del vial y una zona en depresión por debajo de él dejando ver los tres ojos del puente donde pasaba el antiguo cauce del río Cogollos. El área de actuación tiene acceso por la calle de los huertos y calle Lerma y también se accede mediante un carril peatonal a Jardo a los lados que transcurre desde la carretera hasta el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano

Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

Los viales rodados están muy parcheados con asfalto y hormigón por la adaptación de las instalaciones generales y las numerosas actuaciones bajo asfalto que se han tenido que realizar. Las aceras son de hormigón y la plaza actualmente consta una pavimentación irregular gran parte por la acción de las raíces de dos coníferas. En el lateral oeste de la plaza se encuentra un pilón de piedra y una fuente cuyo desborde de agua vuelca sobre el antiguo cauce del río Cogollos.

La obra prevista corresponde a la nueva urbanización de la Plaza y su entorno desde la calle de los Huertos en el cruce con Calle Real hasta cruce con la carretera de Lerma hasta la plaza de la Fuente. La actuación tiene que prever la posición alterna de un mercado itinerante. Las partes de una antigua edificación interrumpen el paso peatonal y no dan continuidad al espacio.

El resultado final es que los vecinos de las zonas colindantes tienen que atravesar la calzada, lo que constituye también un nuevo problema para la población infantil. La intervención persigue una ordenación del espacio urbano. Estas obras las va a llevar a cabo la empresa Excavaciones Hermanos Aguilar Torres con un presupuesto de 414.788 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida
  3. 3 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  4. 4 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  5. 5 Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano
  6. 6 Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025
  7. 7 La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos
  8. 8 Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda
  9. 9 Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días
  10. 10 Las monjas cismáticas de Belorado trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Villangómez mejorará el entorno de la plaza de la Fuente para adecuarlo al esparcimiento vecinal

Villangómez mejorará el entorno de la plaza de la Fuente para adecuarlo al esparcimiento vecinal