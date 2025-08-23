BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Golomán vestía el dorsal 14. Ricardo Ordóñez

Finaliza la etapa de Golomán en el San Pablo Burgos

El jugador húngaro y el club burgalés han alcanzado un acuerdo para finalizar la vinculación contractual entre ambas partes

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:28

El pívot György Golomán y el San Pablo Burgos han alcanzado un acuerdo para poner fin a la vinculación contractual que unía a ambas partes. De esta forma, el jugador húngaro no continuará formando parte de la plantilla burgalesa de cara a la próxima temporada 2025/26 de Liga Endesa acb.

La noticia surge días más tarde de la confirmación del fichaje de Jermaine Samuels Jr., un ala pívot estadounidense.

Noticias relacionadas

El San Pablo Burgos debutará en la ACB en casa frente al Bàsquet Girona

El San Pablo Burgos debutará en la ACB en casa frente al Bàsquet Girona

El San Pablo Burgos se suma a la nueva Liga U

El San Pablo Burgos se suma a la nueva Liga U

Desde el San Pablo Burgos agradecen a György Golomán su trabajo y su dedicación a lo largo de la última campaña. El club burgalés considera que el húngaro ha sido «una pieza clave para lograr el ascenso de categoría», por lo que le desean la mejor de las suertes para su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro
  2. 2 Dos mujeres heridas en un accidente con cinco vehículos implicados en la A-1
  3. 3 La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal
  4. 4 Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos
  5. 5 Nuevo conflicto eólico en Burgos: un pueblo se planta para salvar al milano real y su patrimonio
  6. 6 Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos
  7. 7 Herido un joven de 25 años en un accidente de tráfico en Burgos
  8. 8 Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Pueblos con encanto y cascadas: los montes de Burgos que ofrecen una alternativa para recorrerlos en bici eléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Finaliza la etapa de Golomán en el San Pablo Burgos

Finaliza la etapa de Golomán en el San Pablo Burgos