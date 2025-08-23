Finaliza la etapa de Golomán en el San Pablo Burgos El jugador húngaro y el club burgalés han alcanzado un acuerdo para finalizar la vinculación contractual entre ambas partes

El pívot György Golomán y el San Pablo Burgos han alcanzado un acuerdo para poner fin a la vinculación contractual que unía a ambas partes. De esta forma, el jugador húngaro no continuará formando parte de la plantilla burgalesa de cara a la próxima temporada 2025/26 de Liga Endesa acb.

La noticia surge días más tarde de la confirmación del fichaje de Jermaine Samuels Jr., un ala pívot estadounidense.

Desde el San Pablo Burgos agradecen a György Golomán su trabajo y su dedicación a lo largo de la última campaña. El club burgalés considera que el húngaro ha sido «una pieza clave para lograr el ascenso de categoría», por lo que le desean la mejor de las suertes para su futuro, tanto a nivel profesional como personal.