Ayala se ausenta de la comisión de las gastronetas, que pese a todo formula sus preguntas Tampoco los concejales del PP Carlos Niño y Carolina Álvarez han comparecido a la sesión ordinaria, ni a la extraordinaria en la que, como la alcaldesa, estaban llamados a declarar

Julio César Rico Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

La comisión especial de investigación sobre el caso de las gastronetas ha sido el escenario en el que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y los concejales Carlos Niño y Carolina Álvarez han escenificado lo anunciado hace dos semanas: no acudir a la sesión ordinaria ni a la extraordinaria a la que estaban convocados como concejales nombrados por su grupo y como testigos, llamados a declarar.

Sin conocer la respuesta de los llamados a comparecer, tanto Vox como el PSOE han emitido sus conclusiones de esta comisión extraordinaria, que después tuvo su paralela ordinaria con los mismos comparecientes, que tampoco acudieron. El que sí asistió fue el técnico de la Gerencia de Cultura, Héctor Barriuso, quien respondió a todas las preguntas de la oposición.

Entre esas conclusiones figura que el proceso para la adjudicación de terreno público para la celebración de la feria de las gastronetas «no se ajustó a derecho», al igual que la revocación, realizada el mismo día por la tarde.

Concejales reprobados

La comisión de investigación ha reprobado a los concejales Carlos Niño y Carolina Álvarez, porque estando implicados en la trama deberían haberse obligado «a acudir a declarar para dejar constancia de lo ocurrido». A ello se une la ausencia de documentación que el PP niega. Además, se confirmó que en la feria de 2024 tampoco existieron expedientes abiertos por la realización de estos eventos ni se pagó la tasa correspondiente. Lo mismo ocurrió en 2025, donde tampoco se pudieron cerrar los expedientes de la Isla o del Andén 56.

El grupo socialista entiende que es una «falta de respeto» la ausencia del equipo de Gobierno y de la alcaldesa llamada a declarar. Vox, por su parte, considera que hay «dudas esenciales» que han quedado sin resolver, porque no se sabe quién dio la orden de revocación de la autorización ni por qué se destituyó a Francisco Salvador.

Preguntas al aire

A pesar de la ausencia, en la comisión de investigación extraordinaria de este miércoles sobre las acciones llevadas a cabo por los miembros del equipo de Gobierno de Burgos y de la alcaldesa Cristina Ayala, los corporativos formularon sus preguntas al aire debido a la falta de comparecencia. Estas preguntas ahora serán remitidas por correo electrónico para que las respondan. Si no lo hacen, el PSOE ha anunciado que la intención de su grupo es «tomar medidas legales» y acudir a los tribunales.

El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, preguntó a la alcaldesa por qué dio la orden de revocar la feria de las gastronetas en el paseo de la Isla, si conocía las consecuencias de esa orden y las razones de la destitución de su hombre de confianza, Francisco Salvador.

Por su parte, el PSOE planteó varias preguntas sobre la forma en que la Alcaldía tramitó las decisiones: si sus mandatos se emiten por escrito, por decreto o de viva voz; cómo emitió la autorización; si considera que se saltó competencias; cómo dio la orden de revocación a una autorización otorgada seis horas antes; si cree que existen dudas de derecho y cuáles son; y si considera normal gobernar por encima de los procedimientos. También preguntaron sobre la competencia exclusiva de la Junta de Gobierno en municipios de gran población.

El empresario afectado ha presentado una reclamación de 73.000 euros por los posibles daños y perjuicios ocasionados. Si esta reclamación prospera, se cuestiona quién es responsable. Además, el PSOE preguntó por la relación del empresario con Francisco Salvador, cómo lo conocía, cómo llegó al Ayuntamiento, quién lo propuso y cuáles eran sus funciones.

Ante la aparente pérdida de tiempo y la ausencia de los miembros del Ejecutivo, la oposición ha pedido que los llamados a comparecer confirmen con 24 horas de antelación si asistirán o no a la convocatoria.