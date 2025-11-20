Un informe de Secretaría General obliga al PP de Burgos a estar en la investigación de las gastronetas Los cuatro concejales abandonaron hace mes y medio, la comisión por considerar la inútil e innecesaria, pidieron un informe y ahora la decisión del alto funcionario municipal indica equivocaron su decisión

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha confirmado este miércoles que los miembros del Grupo Popular regresarán «a la comisión de investigación» sobre el caso de las gastronetas y las presuntas irregularidades ocurridas con motivo de la cesión de suelo a determinados empresarios de este sector. Los cuatro concejales del PP regresan a la comisión obligados por el contenido de un informe de Secretaría General, que indica la obligatoriedad de su asistencia.

Estos ediles representantes del PP, Yolanda Barriuso, Carolina Álvarez, Carlos Niño y Ángel Manzanedo, decidieron abandonar la celebración de estas sesiones, hace mes y medio por considerar las «inútiles e innecesarias». En aquel momento, justificaron su salida asegurando que se trataba de una comisión «prospectiva» que no aclararía ninguna irregularidad y que, más bien, buscaba «socavar la acción de Gobierno» y, como apuntó entonces la alcaldesa, Cristina Ayala, que no se presentó a la comisión, «quitar el éxito a la propuesta festiva del equipo de Gobierno».

Fue el propio Grupo Popular quien solicitó el informe que ahora ha emitido la Secretaría General para aclarar su obligación de participar. Ahora Ballesteros ha subrayado que el PP «va a volver» a las comisiones porque «ahora» han tenido acceso al informe, aunque insiste en que se trata de «una comisión completamente parcial, prospectiva y sesgada».

La edil recuerda que el grupo anunció que se mantendría fuera hasta «esclarecer la obligatoriedad», una condición que «ha ocurrido ahora». A pesar de ello, los populares han solicitado «otro informe para mayor seguridad jurídica».

La portavoz del equipo de Gobierno de Burgos ha justificado que hasta el momento «no se había esclarecido» si su presencia era obligatoria, recordando que en otras comisiones de investigación no fue necesario acudir, como ocurrió en el caso Prepay. Por ello, han pedido también «otro nuevo informe» sobre si corresponde «la repetición de comisiones anteriores» celebradas sin su participación, así como sobre la obligatoriedad de los comparecientes llamados a declarar.

Respecto a la propuesta de sanción impulsada por PP y Vox, Ballesteros ha desafiado a ambos grupos a que presenten una denuncia si consideran que existe motivo para ello.