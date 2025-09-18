De la Rosa descarta acuerdos con el PP para el presupuesto El todavía portavoz de los socialistas de Burgos asegura que el equipo de Ayala les ha trasladado un «chantaje» tras «dos años de desprecio»

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:32

«No va a haber acuerdo para el presupuesto». Directo, claro y tajante. Así se ha mostrado hoy el todavía portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, que ha descartado de entrada cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP para sacar adelante el presupuesto municipal del próximo ejercicio tras la reunión mantenida esta mañana entre ambas partes.

Una reunión en la que, tal y como han confirmado fuentes del equipo de Gobierno, se ha trasladado al PSOE la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de incluir en el presupuesto la reurbanización de la calle Vitoria para su transformación en un bulevar comercial a su paso por Gamonal, uno de los grandes proyectos impulsados por los socialistas durante el pasado mandato que permanece en el cajón.

Sin embargo, lejos de recoger el guante, la primera valoración de los socialistas en negativa. Y lo es porque, según De la Rosa, ese ofrecimiento supone un «chantaje». En este sentido, el portavoz socialista ha matizado que la oferta de los 'populares' pasa por incluir ese proyecto a cambio de que el PSOE apoye el túnel de la calle Santander. Y por ahí no pasan.

Y menos aún, ha subrayado, después de los «dos años de desprecios» constantes por parte del PP. Básicamente, ha asegurado, desde que comenzó el mandato, el equipo de Ayala ha descartado cualquier oferta del PSOE para garantizar la estabilidad del Consistorio de Burgos, incluso tras quedarse en minoría.

«La oferta llega tarde y mal y el PSOE no acepta chantajes», ha concluido De la Rosa al tiempo que recordaba que en una negociación «ambas partes tienen que ceder», y de momento no es el caso.

Eso sí, De la Rosa también ha recordado que Ayala todavía tiene bajo la manga la posibilidad de sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio mediante una cuestión de confianza, alternativa que ya usó para los presupuestos de 2025.