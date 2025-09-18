BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel de la Rosa, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos. GIT

De la Rosa descarta acuerdos con el PP para el presupuesto

El todavía portavoz de los socialistas de Burgos asegura que el equipo de Ayala les ha trasladado un «chantaje» tras «dos años de desprecio»

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:32

«No va a haber acuerdo para el presupuesto». Directo, claro y tajante. Así se ha mostrado hoy el todavía portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, que ha descartado de entrada cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP para sacar adelante el presupuesto municipal del próximo ejercicio tras la reunión mantenida esta mañana entre ambas partes.

Una reunión en la que, tal y como han confirmado fuentes del equipo de Gobierno, se ha trasladado al PSOE la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de incluir en el presupuesto la reurbanización de la calle Vitoria para su transformación en un bulevar comercial a su paso por Gamonal, uno de los grandes proyectos impulsados por los socialistas durante el pasado mandato que permanece en el cajón.

Sin embargo, lejos de recoger el guante, la primera valoración de los socialistas en negativa. Y lo es porque, según De la Rosa, ese ofrecimiento supone un «chantaje». En este sentido, el portavoz socialista ha matizado que la oferta de los 'populares' pasa por incluir ese proyecto a cambio de que el PSOE apoye el túnel de la calle Santander. Y por ahí no pasan.

Noticias relacionadas

Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

Invertirán 1,8 millones en Burgos para que el centro de Cortes obtenga un compost de mayor calidad

Invertirán 1,8 millones en Burgos para que el centro de Cortes obtenga un compost de mayor calidad

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

«Nos han llevado a la ruina»: Saltando Charcos cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento de Burgos

El encuentro Industria 4.0 abordará la IA y demostraciones de robótica

El encuentro Industria 4.0 abordará la IA y demostraciones de robótica

Y menos aún, ha subrayado, después de los «dos años de desprecios» constantes por parte del PP. Básicamente, ha asegurado, desde que comenzó el mandato, el equipo de Ayala ha descartado cualquier oferta del PSOE para garantizar la estabilidad del Consistorio de Burgos, incluso tras quedarse en minoría.

«La oferta llega tarde y mal y el PSOE no acepta chantajes», ha concluido De la Rosa al tiempo que recordaba que en una negociación «ambas partes tienen que ceder», y de momento no es el caso.

Eso sí, De la Rosa también ha recordado que Ayala todavía tiene bajo la manga la posibilidad de sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio mediante una cuestión de confianza, alternativa que ya usó para los presupuestos de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un bar de tapas en el centro de Burgos
  2. 2 Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional
  3. 3 El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 El brusco cambio de tiempo que traerá el otoño a Burgos: lluvia y desplome de temperaturas
  5. 5 Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer
  6. 6 Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes
  7. 7 Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos
  8. 8 Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos
  9. 9 El céntrico pasaje de Burgos dedicado al padre de la Evolución
  10. 10 Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta De la Rosa descarta acuerdos con el PP para el presupuesto

De la Rosa descarta acuerdos con el PP para el presupuesto