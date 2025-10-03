El tren logístico con Valencia impulsado por el Ayuntamiento de Burgos trae más mercancías de las que lleva La idea es «igualar y balancear» las exportaciones y las importaciones de este convoy que tiene dos frecuencias semanales

Julio César Rico Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 17:41 Comenta Compartir

El tren logístico que une el puerto seco de Burgos con el Puerto de Valencia, que impulsa el Ayuntamiento trae más mercancías de las que lleva. Por eso el director del Centro de Transportes de Burgos, Juan Carlos Martín, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se han propuesto que se igualen las «exportaciones y las importaciones» para hacer rentable la inversión de 600.000 euros que realiza el Ayuntamiento de Burgos.

Este viernes, el Ayuntamiento de Burgos y el Centro de Transportes de Burgos rubricaban el acuerdo por el que el Consistorio aporta 600.000 euros. El objetivo de esta iniciativa, según Martín, es «impulsar la intermodalidad del transporte» y fomentar que las empresas de Burgos usen este tren para llevar su mercancía a Valencia.

Aunque el convenio entre el Centro de Transportes de Burgos y el Ayuntamiento se ha firmado este viernes, el tren circula desde el pasado mes de julio«dos veces por semana» desde Burgos hasta Valencia, como ha confirmado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; la idea es incrementar una frecuencia semanal más. Ahora lo que se plantean es como hacer ese un balanceo de importación y exportación, porque «el tren tiene que ir y volver y tiene que venir lleno», ha asegurado Martín, en un intento de que el convoy se llene de mercancías.

La iniciativa del Ayuntamiento de Burgos supone una demostración real, «con presupuesto», de que el equipo de Gobierno cree en la logística por tren para las empresas burgalesas, ha destacado la alcaldesa; ha incidido en que Burgos es una ciudad «netamente industrial, la tercera provincia más industrial de toda España en términos relativos». Y lo importante, además de fabricar productos es «enviarlos y distribuirlos», para mejorar la logística.

Los firmantes han asegurado que esta colaboración se venía fraguando desde hace un año y ahora se ha concretado en una acción que el Ayuntamiento de Burgos ha propiciado. Ayala ha asegurado que mientras el Consistorio hace realidad esta inversión, el Gobierno de España no es capaz de asegurar la recuperación del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos. La ciudad «lo demuestra con el ejemplo y aportando dinero, ha recodado la alcaldesa. Ahora quieren crear eco en las empresas burgalesas para que se puedan sumar a esta iniciativa y llenar los trenes. Además, estudian establecer otra frecuencia más, además de las dos semanales.

Temas

Transportes