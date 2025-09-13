El parking del MEH de Burgos reservará plazas durante dos años para los vehículos de Protección Civil Voluntarios de Protección Civil irán a Relaciones Laborales. Esta ubicación es provisional, mientras duran las obras de adecuación de la sede de protección civil que van a comenzar en apenas unos días

El Ayuntamiento de Burgos ha determinado que la agrupación de voluntarios de Protección Civil se aloje en la escuela de Relaciones Laborales, mientras duran las obras de adecuación de la actual sede de esta organización municipal, ubicada en el polígono Rio Vena. Los vehículos ocuparán el segundo sótano del parking del Museo de la Evolución Humana.

En los últimos días se ha estado buscando la mejor ubicación, mientras duran las obras de la sede que se pueden extender a lo largo de dos años, tanto para el personal como para los vehículos y enseres por parte de la sección de patrimonio que lidera desde el lado político Ángel Manzanedo.

Si bien, el personal y los servicios van a estar en el antiguo edificio ubicado en Barrio Gimeno, los automóviles y enseres iban a ir ubicados, según la idea inicial, en el Parque de Maquinaria de la Junta de Castilla y León, ubicado en la calle Madrid. Sin embargo, tanto a los voluntarios como al jefe de Protección Civil, «no les parecía el lugar más adecuado dado el nivel de presión que hay», aseguraba en la sesión de pleno del viernes pasado el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

En este sentido han estado trabajando tanto el vicealcalde como la presidenta de la sociedad de promoción, Andrea Ballesteros para tratar de dar una solución rápida al problema de la ubicación de estos equipamientos.

Así, todos los vehículos de Protección Civil de Burgos, van a ocupar parte del segundo sótano del parking, «en un número de plaza y de espacio es suficientes» para su guarda. Manso explicaba que ahora Protección Civil debe de elevar un escrito a la Sociedad de Promoción de la ciudad de Burgos, ProBurgos, para solicitar la ocupación de los espacios que estimen que van a necesitar. Posteriormente ProBurgos deberá de cobrar al Ayuntamiento esa ocupación de espacio.

Aunque se trata de dos organizaciones municipales Manso explicaba que se debe de girar ese recibo al Ayuntamiento «para preservar cualquier eventualidad que pueda ocurrir en relación con temas de seguros».

El resto de material estará en los vehículos y parte de este otro equipamiento y de las diferentes herramientas que tiene que utilizar la agrupación de protección civil en Burgos estará en la sede de la calle Madrid. Tampoco se descarta, si fuera necesario, ubicarlo en otro lugar.