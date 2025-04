El bocadillo más castellano de Burgos que busca ser el mejor de España

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 25 de abril 2025, 07:34 Comenta Compartir

El que la sigue la consigue. Lema que bien puede representar al establecimiento burgalés Oé Oé Sport Bar, que se ha animado de nuevo a participar en la segunda edición del Campeonato de España de Bocatas. Esta vez han apostado por un bocadillo muy castellano, su nombre es 'Único'.

Tras el éxito del año pasado, donde alcanzaron el tercer puesto de todos los participantes de Castilla y León, y la buena acogida de hace un año, han querido volver a participar y esta vez quedar de nuevo, «por lo menos, como uno de los mejores de la comunidad», confiesa Alberto Bergado, propietario de Oé Oé Sport Bar.

La competición les motiva, sin embargo, no solo lo hacen por dicho campeonato, sino por el entusiasmo que despierta «la cocina bien hecha» y la posibilidad de dar visibilidad al producto local en un formato tan popular como lo es el bocadillo.

«El año pasado fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal», afirma el dueño. La repercusión en medios, redes sociales y hasta en clientes fue muy notable, por ello ha optado por volver a intentarlo este año con una propuesta completamente nueva».

El bocata representante, 'Único'

En 2024 apostaron por una creación basada en la carne de ternera, un plato que tenía mucho trabajo de cocinado y horneado por detrás. En esta ocasión el cambio de propuesta ha sido total, 'Único', es el bocadillo que representará a Oé Oé Sport Bar. Una nueva fórmula que se caracteriza por dos pilares fundamentales de la gastronomía castellana, uno es el jamón ibérico de Salamanca y el otro el torrezno de Soria. A primera vista puede ser un bocata sencillo, sin complicación pero en realidad es un plato con un complejo equilibrio gastronómico.

«Hemos realizado muchísimas pruebas hasta conseguir lo que buscábamos», explica Alberto. Lo que desea lograr con este bocata es un sabor completo, «redondo», donde ningún ingrediente destaque por encima del resto. Para que «todos juntos creen una experiencia gourmet, armónica y contundente a la vez», explica el propietario.

La receta final incluye pan campesino, jamón ibérico 100% de bellota, torreznos crujientes, queso curado de oveja, pimientos de cristal asados a baja temperatura y tomate confitado lentamente con aceite de ajo. A esto se suma una mayonesa de ibérico con crujiente de jamón y una delicada emulsión de yema de huevo campero, elaborada diariamente con aceite de ajo confitado.

Pasos más complejos

La elaboración de algunas partes que componen este bocata representan un reto técnico. Una de las más costosas es la de los pimientos asados: «Los asamos a baja temperatura, quitando con nuestras propias manos la piel y las pepitas». Sin embargo, ese no es el único elemento que deben cocinar con paciencia, «los tomates los confitamos lentamente durante una hora».

Si hablamos de pasos más complejos hay que hablar de la emulsión de yema, la cual debe prepararse cada día para garantizar su frescura. Además, dicha emulsión está desde su elaboración al baño maría para que se mantenga siempre caliente y que aporte «cremosidad y profundidad». Consiguiendo que todos los vecinos de Burgos y todos aquellos que visiten el local burgalés quieran repetir.

Significado del nombre

'Único', un nombre llamativo, ¿verdad? Pero llevó consigo varios quebraderos de cabeza, después de barajar muchas opciones, llegaron a una conclusión sencilla pero reveladora: «Único porque no hay otro igual». Y no es porque sí, sino porque tiene comprobado que quien lo prueba «entiende que no se trata de un bocadillo más, es único».

