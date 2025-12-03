BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Calle Ramón y Cajal de Burgos.
JCR
La calle de Burgos que rinde homenaje a un gran premio Nobel

La calle Ramón y Cajal se constituye en los años 60 y 70 de este siglo, con el ensanche al sur del río Arlanzón colindante con la barriada del círculo católico de obreros

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:27



Esta calle está dedicada a un insigne investigador como Santiago Ramón y Cajal, que dedicó su vida a la medicina, en concreto, a la histología o estudio de los tejidos humanos. Sus teorías sobre la terminación de fibras nerviosas le merecieron el premio Nobel en el año 1906. Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, en 1852, y murió en Madrid en 1934.

En 1901 el Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, con la Regencia de la reina María Cristina, creó un moderno Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que pasó a dirigir Ramón y Cajal. Entre los numerosos reconocimientos internacionales que recibió, destaca especialmente el Premio Nobel en Fisiología y Medicina que le fue concedido, junto con Camilo Golgi, en el año 1906.

Ramón y Cajal fundó una importante Escuela Neurohistológica Española, que realizó trabajos de gran relieve. Sus principales discípulos directos fueron Jorge Francisco Tello, Domingo Sánchez, Fernando de Castro y Rafael Lorente. Influyó también en Nicolás Achúcarro y en Pío del Río Hortega.

Esta calle de Burgos se conforma principalmente con edificios singulares, como la tapia del convento de las Madres Trinitarias, el lateral del edifico de Sanidad de la Junta de Castilla y León, antigua Casa de Socorro, los colegios de Jesús María y del Círculo Católico de obreros y la ya cerrada residencia de las operarias, que antes fue residencia de las hijas de María Inmaculada; también otro lateral del antiguo colegio de la Milagrosa, hoy sede de diferentes instituciones de Cáritas Diocesana.

A la calle Ramón y Cajal se entra por la calle Andrés Martínez Zatorre y tiene salida al paseo Sierra de Atapuerca. También tiene salidas a la calle San José y a la calle Donantes de sangre.

Este insigne investigador aragonés tiene un busto en el paseo Sierra de Atapuerca, enfrente del edificio que alberga diferentes entes sanitarios de la Junta de Castilla y León en Burgos.

