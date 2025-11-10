Javier Gil reestrena en Burgos 'Una palabra enorme', el clamor de la libertad desde una celda de la cárcel El cuentero y poeta lleva al arco de Santa María este jueves, un trozo de vida desmenuzado en versos para cambiar paradigmas y engrandecer la poesía, el jueves 13 a las 19.30 horas, en el Arco de Santa María

Julio César Rico Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Javier Gil tiene el don de conmover el alma; de remover por dentro muchas convicciones aletargadas por la comodidad que confiere a la conciencia pensar que con una limosna nos convertimos en seres solidarios. El poeta nos menea el alma para hacernos ver que o removemos convicciones o nos haremos cómplices del más injusto de los sistemas que blanquea la iniquidad.

Gil estrenó el pasado mes de septiembre 'Una palabra enorme'. Y lo llevó a la cárcel. La cárcel, al buen decir de las personas voluntarias que trabajan con presos, es el último reducto de la sociedad y el lugar más olvidado por quienes gozamos del preciadísimo valor que es la libertad.

'Una palabra enorme' es un espectáculo poético coproducido por 'La Poesía es un Cuento' y la 'Fundación Círculo Burgos' desde donde surgió la propuesta de llevar al Centro Penitenciario de Burgos este recital de poesía.

Con el cuidado tacto de Javier Gil, el guion está compuesto por textos sobre «la cárcel, las cárceles, la soledad, la poesía social y otros textos muy reconocibles. Gil asegura que la representación en el centro penitenciario fue «una experiencia muy satisfactoria, personal y artísticamente». Afirma que el guion se quedó «enredado en la memoria como queriendo salir de nuevo antes de disolverse en el olvido y hemos buscado un lugar realmente especial donde representarlo de nuevo».

Será el jueves, 13 de noviembre a las 19:30 horas en el Arco de Santa María de Burgos cuando 'Una palabra enorme' de nuevo «se haga oralidad». El repertorio prácticamente idéntico para un auditorio totalmente nuevo en esta ocasión. Javier Gil apunta que acude al Arco «con humildad» y sabiendo lo mayúsculo del reto, «tras llevar un recital poético a la cárcel» ahora quiere «llevar la cárcel a un recital poético».

Lo hace con el deseo de «remover algunas convicciones y poner dudas en ciertas aseveraciones»; pero, sobre todo, lo hace con el objetivo de conseguir hacer «algo más felices un puñado de personas gracias a la poesía, despertar recuerdos, provocar emociones y pellizcar sentimientos».

Temas

Poesía