Vito Javier Moreno no pudo defenderse de la agresión que le causó la muerte en un barrio de Burgos Los hechos ocurrieron este verano de 2025 en el barrio de Villatoro cuando el fallecido fue golpeado hasta ser noqueado y caer al suelo. El juicio se puede plantear con Jurado Popular

Julio César Rico Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 20:25

El empresario burgalés Vito Javier Moreno, fallecido a causa de una presunta agresión este verano en el barrio de Villatoro, no pudo defenderse de los golpes de tres personas, siendo el último golpe fatal, el que le causó heridas mortales.

Después de que las dos acusaciones particulares y el resto de las partes, junto con el juez, observaran un video grabado por una persona, se concluye que Vito Javier Moreno recibió la agresión de tres personas, de las que solo una está en prisión, R. E., hasta ahora principal investigado en la causa.

En el video se puede comprobar cómo Vito Javier Moreno recibe varias patadas y golpes, antes de que uno de ellos, dirigido al cuello, lo derribe al suelo. Se ve cómo se levanta y vuelve a ser golpeado hasta caer de manera fulminante. Durante los hechos, Moreno no hace ademán de devolver la agresión en ningún momento.

La investigación sobre la muerte del empresario burgalés determinaba que el fallecimiento sobrevino como consecuencia de «dos golpes de kickboxing y un 'uppercut'», o gancho de boxeo.

A consecuencia de esta presunta agresión, Moreno recibió un golpe lateral que le produjo un «hematoma interno, con acumulación de sangre en el cerebro», según fuentes jurídicas.

La detención del presunto homicida

La Policía Nacional detuvo días después de la muerte del empresario a un hombre como presunto homicida, que inmediatamente pasó a disposición judicial. Posteriormente, el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. En la actualidad se encuentra internado en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos va a volver a citar a los presuntos implicados en la agresión que provocó la muerte del empresario para tratar de depurar las responsabilidades penales de quienes estuvieron presentes aquella noche frente a la Taberna La Leo, en Villatoro.

Según el resultado de la autopsia, el forense determina que las lesiones fueron causadas por la acción directa de una persona que agrede, sin que se pueda detectar que el fallecido se defendiera o hubiera forcejeo. Por ello, el fallecimiento es consecuencia de la violencia ejercida sobre el hombre, que recibió varias patadas y golpes que resultaron, a la postre, mortales.

Jurado

Esa noche en la que Vito Javier Moreno encontró la muerte, el empresario fue a reclamar el pago de facturas pendientes. El hombre detenido está en prisión provisional a la espera de juicio, que probablemente se lleve a cabo con la fórmula de Jurado Popular.

El empresario burgalés falleció a los 62 años, tras caer al suelo y golpearse la cabeza en el barrio de Villatoro, después de un altercado con el detenido. Fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde finalmente falleció unas horas después del fatal golpe. El burgalés era dueño de una distribuidora de productos químicos.