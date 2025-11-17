Un doblete de Mario González que refuerza la confianza del Burgos CF Experto y fuerte en el área rival, el de Villarcayo suma sus dos primeras dianas con el equipo que le vio nacer como futbolista en el mejor escenario del derbi provincial

Mario González llegó este verano al Burgos CF en el mejor momento de su carrera deportiva. Con experiencia en media Europa y en Estados Unidos, el ariete nacido en Villarcayo en 1996, ha llegado en plena madurez deportiva para darle al Burgos Cf un plus en su ataque.

No está gozando de las oportunidades que merece porque por delante de él está Fer Niño, como delantero titular. Pero Mario ha descorchado por fin su faceta goleadora con el Burgos CF consiguiendo un doblete ante el CD Mirandés en su destierro de Mendizorrotza.

El primero de los dos goles, de delantero centro a la antigua usanza, rematando en el área pequeña, allá donde los arietes tienen su lugar natural de vida. El saque de esquina de Fermín tocado por Morante, permitió al de Villarcayo rematar con comodidad y batir al portero rojillo.

Y el segundo desde el punto de penalti. Templado, directo a la pelota, ajustado al palo izquierdo, allá donde los guardavallas difícilmente pueden alcanzar al balón. Un penalti de experto tirador.

Los dos tantos de Mario González suponen no solo una victoria que consolida al Burgos CF entre los grandes de la liga Hypermotion, suponen una inyección de moral para el delantero porque Este vive del gol. Un gol que hasta ahora se le venía resistiendo.

Mario ha conseguido nueve tantos en la Segunda División, de ellos cinco los hizo con Ramis en el Tenerife, dos hizo con el Sporting de Gijón y otros dos lleva de momento con el Burgos CF, en los 198 minutos repartidos en ocho partidos jugados. De ellos, sólo en dos ha sido titular, como es el caso del encuentro en el Alcoraz, ante la SD Huesca y en El Plantío ante el Real Valladolid. También fue titular en el encuentro disputado en las Salinas ante el Atlético Tordesillas, en la primera eliminatoria de Copa.

Es el segundo doblete que consigue el de Villarcayo en esta categoría; el primero de ellos jugando en el equipo chicharrero frente a la UD Ibiza; el segundo, el conseguido en Vitoria contra el CD Mirandés. Un equipo, el de Miranda de Ebro, al que ya marcó hace dos temporadas también en el feudo rojillo, esta vez en Anduva, cuando el Sporting ganaba por 1-3 el equipo entrenado entonces por Alesio Lisci.

Mario ha sido protagonista de varios dobletes a lo largo de su carrera profesional. Ha marcado con todos los equipos con los que ha jugado, pero solo con el Oud-Heverlee Leuven, de la Jupiler Pro League, de Bélgica -en dos ocasiones-; en la Hypermotion de España, en otras dos, ha sido capaz de hacer marcar en dos ocasiones.

Además, consiguió un triplete con el CD Tondela de la liga de Portugal en abril de 2021, ante el Moreirense. Y en la misma liga, con el mismo equipo, perforó la portería del Oporto en dos ocasiones. El resto, otros dos dobletes, los consiguió el burgalés cuando jugaba en Segunda B con el filial del Villarreal CF.

De los 67 goles que ha marcado Mario en su carrera deportiva profesional, 28 fueron con la pierna derecha; seis con la izquierda; cinco, desde los once metros; siete goles fueron de cabeza y dos tantos, en transición.

Una delantera de quilates

Este equipo del Burgos CF es el más goleador desde la vuelta a la Segunda División. Con un tercio de Liga jugado cuenta ya con la mitad de los ansiados 50 puntos que, dicen los analistas, por la media de los últimos 35 años, dan la permanencia. Y lo que es más positivo es la diferencia de goles.

En 14 partidos, el Burgos ha sido capaz de hacer 21 goles y recibir sólo 12. Fer Niño y David han marcado en cuatro ocasiones; mateo Mejía lo ha hecho tres veces; Curro, Appin, Grego Sierra y Mario han perforado en dos ocasiones la portería contraria y Atienza y Florian, han conseguido un gol cada uno de ellos.

Esto demuestra que el Burgos tiene mucha más calidad de medio campo hacia arriba de lo que demuestra su juego. Y eso que aún no han conseguido marcar otros futbolistas de ataque de mucha calidad como Íñigo Córdoba, Chapela o Víctor Mollejo, estos dos últimos lastrados por las lesiones.

