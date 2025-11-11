BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imágen compuesta por jugadores de los dos equipos de Burgos que participan en la Copa del Rey y el escudo de sus rivales. AMR

El Burgos CF se medirá al Real Zaragoza, mientras que el CD Mirandés lo hará con el Sporting de Gijón

Los conjuntos burgaleses ya conocen sus rivales para la siguiente ronda de la Copa del Rey

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:46

Después del sorteo realizado durante el mediodía del martes once de noviembre, el Burgos CF y el CD Mirandés ya conocen sus respectivos rivales de cara a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ambos conjuntos son de la misma categoría de ambos clubes, la Liga Hypermotion. Son el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón.

El Burgos CF, a la conquista de Zaragoza

Después de superar al Atlético Tordesillas en la primera ronda, el conjunto de Ramis tendrá que hacer frente al Real Zaragoza. El conjunto maño llega a esta eliminatoria como último clasificado en Segunda División y con una racha de seis partidos sin ganar.

Por su parte, la institución blanquinegra encadena cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Se encuentra asentado en los puestos que le permitirían luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español después de empatar en casa frente al Castellón.

Gijón será la sede para el renacer del CD Mirandés

Por otra parte, tras ganar en Astorga, el equipo dirigido por el recientemente elegido Jesús Galván tendrá que luchar frente al Sporting de Gijón para poder seguir disputando una competición que varias alegrías ha traído a la provincia. Los asturianos llegan a esta eliminatoria como novenos clasificados en la Segunda División.

Los jabatos consiguieron reponerse de la racha negativa que venía encadenando tras conseguir vencer, precisamente, al Sporting de Gijón a domicilio. Con esta victoria, la institución burgalesa se instauró de nuevo en la lucha por la salvación de la categoría.

