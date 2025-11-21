Ramis: «Ahora, lo difícil es mantenerse arriba» El entrenador del Burgos CF mantiene los pies en el suelo, aunque asegura que el equipo se encuentra en un gran momento de forma

El Burgos CF está atravesando ahora mismo un gran momento. Tras sumar 13 de los últimos 15 puntos en juego en Liga, el cuadro blanquinegro se ha asentado en la zona noble. Sin embargo, la Hypermotion es muy larga y tremendamente competitiva, por eso, desde el vestuario apelan a la prudencia; a mantener los pies en el suelo.

Ese es precisamente el mensaje que ha transmitido hoy Luis Miguel Ramis en la previa del partido frente al Racing de Santander. ¿Buen momento? Sí. ¿Confianza? Sin duda. Pero partido a partido. «Ahora, lo difícil es mantenerse en esas posiciones», ha subrayado.

En este sentido, el técnico catalán ha asegurado que lleva viendo «bien» al equipo «desde hace muchos partidos», más allá de los «buenos resultados», que evidentemente «ofrecen un extra de energía y atrevimiento al grupo». «El comportamiento y la voluntad del equipo es muy alta. Lo vengo viendo desde hace tiempo. Ahora llevamos una buena racha y, lógicamente, la gente se ilusiona», máxime cuando ve que cuando el equipo mantiene el nivel puede «competir contra cualquiera».

En todo caso, ha puntualizado, el vestuario del Burgos es «muy estable y equilibrado». Esto es, que no se deja llevar por euforias ni pesimismos. «Nadie se sale del camino. Lógicamente, las victorias generan una alegría puntual, pero es un equipo que enseguida resetea, intentar absorber lo bueno, mejorar lo menos bueno y se centra rápido en el siguiente partido».

Y eso es precisamente lo que ha hecho el grupo tras la victoria en el derbi provincial frente al Mirandés del pasado fin de semana, sabiendo que este domingo hay otra piedra de toque. No en vano, el Racing de Santander llegará a El Plantío como uno de los claros candidatos a pelear por el ascenso.

Se trata, a juicio de Ramis, de un equipo «con mucho potencial ofensivo», capaz de generar y convertir situaciones de peligro en cualquier momento. Eso sí, el propio técnico ha apuntado que, aunque no defiende mal», el Racing «concede» más que otros rivales.

Con todos salvo Chapela

De esta forma, el objetivo del Burgos será plantear un partido equilibrado, que se aleje de situaciones descontroladas. «No creo que ningún entrenador busque situaciones de locura, de ida y vuelta, desde el primer minuto», ha insistido.

Sea como fuere, y a falta del último entrenamiento de la semana, el entrenador tarraconense podrá echar mano de la totalidad de sus jugadores, con la excepción de Iván Chapela, que continúa arrastrando molestias.

Ampliar David González ha renovado hasta 2029. Tomás Alonso Una renovación «merecida y oportuna» Uno de los nombres propios de este arranque liguero en el Burgos CF es David González, que esta semana ampliaba su contrato con el club blanquinegro hasta 2029. Se trata, según ha apuntado Ramis, de una «renovación merecida y oportuna». Merecida poque David «está muy involucrado y tiene mucha voluntad de mejora» y, además, «está dando buen rendimiento». Y oportuna porque «si no se ata pronto a un jugador con esa tendencia, te arriesgas a quedarte sin él». Ahora, si eso sucede, será «en otro contexto».

