BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Miguel Ramis, en el área técnica de El Plantío. Tomás Alonso

Ramis: «Ahora, lo difícil es mantenerse arriba»

El entrenador del Burgos CF mantiene los pies en el suelo, aunque asegura que el equipo se encuentra en un gran momento de forma

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:36

Comenta

El Burgos CF está atravesando ahora mismo un gran momento. Tras sumar 13 de los últimos 15 puntos en juego en Liga, el cuadro blanquinegro se ha asentado en la zona noble. Sin embargo, la Hypermotion es muy larga y tremendamente competitiva, por eso, desde el vestuario apelan a la prudencia; a mantener los pies en el suelo.

Ese es precisamente el mensaje que ha transmitido hoy Luis Miguel Ramis en la previa del partido frente al Racing de Santander. ¿Buen momento? Sí. ¿Confianza? Sin duda. Pero partido a partido. «Ahora, lo difícil es mantenerse en esas posiciones», ha subrayado.

En este sentido, el técnico catalán ha asegurado que lleva viendo «bien» al equipo «desde hace muchos partidos», más allá de los «buenos resultados», que evidentemente «ofrecen un extra de energía y atrevimiento al grupo». «El comportamiento y la voluntad del equipo es muy alta. Lo vengo viendo desde hace tiempo. Ahora llevamos una buena racha y, lógicamente, la gente se ilusiona», máxime cuando ve que cuando el equipo mantiene el nivel puede «competir contra cualquiera».

Noticias relacionadas

El Burgos CF renueva a David González hasta 2029

El Burgos CF renueva a David González hasta 2029

Figoli plantea que las obras de El Plantío puedan comenzar al final de temporada

Figoli plantea que las obras de El Plantío puedan comenzar al final de temporada

El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva

El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva

El Burgos CF perdió tres millones de euros en la temporada anterior

El Burgos CF perdió tres millones de euros en la temporada anterior

En todo caso, ha puntualizado, el vestuario del Burgos es «muy estable y equilibrado». Esto es, que no se deja llevar por euforias ni pesimismos. «Nadie se sale del camino. Lógicamente, las victorias generan una alegría puntual, pero es un equipo que enseguida resetea, intentar absorber lo bueno, mejorar lo menos bueno y se centra rápido en el siguiente partido».

Y eso es precisamente lo que ha hecho el grupo tras la victoria en el derbi provincial frente al Mirandés del pasado fin de semana, sabiendo que este domingo hay otra piedra de toque. No en vano, el Racing de Santander llegará a El Plantío como uno de los claros candidatos a pelear por el ascenso.

Se trata, a juicio de Ramis, de un equipo «con mucho potencial ofensivo», capaz de generar y convertir situaciones de peligro en cualquier momento. Eso sí, el propio técnico ha apuntado que, aunque no defiende mal», el Racing «concede» más que otros rivales.

Con todos salvo Chapela

De esta forma, el objetivo del Burgos será plantear un partido equilibrado, que se aleje de situaciones descontroladas. «No creo que ningún entrenador busque situaciones de locura, de ida y vuelta, desde el primer minuto», ha insistido.

Sea como fuere, y a falta del último entrenamiento de la semana, el entrenador tarraconense podrá echar mano de la totalidad de sus jugadores, con la excepción de Iván Chapela, que continúa arrastrando molestias.

David González ha renovado hasta 2029. Tomás Alonso

Una renovación «merecida y oportuna»

Uno de los nombres propios de este arranque liguero en el Burgos CF es David González, que esta semana ampliaba su contrato con el club blanquinegro hasta 2029. Se trata, según ha apuntado Ramis, de una «renovación merecida y oportuna». Merecida poque David «está muy involucrado y tiene mucha voluntad de mejora» y, además, «está dando buen rendimiento». Y oportuna porque «si no se ata pronto a un jugador con esa tendencia, te arriesgas a quedarte sin él». Ahora, si eso sucede, será «en otro contexto».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  2. 2 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  3. 3 Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos
  4. 4 La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos
  5. 5 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  6. 6 Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos
  7. 7 El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»
  8. 8 Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas
  9. 9 La previsión se cumple y la nieve hace acto de presencia en Burgos
  10. 10 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ramis: «Ahora, lo difícil es mantenerse arriba»

Ramis: «Ahora, lo difícil es mantenerse arriba»