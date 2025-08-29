Ramis: «Tenemos que mantener y aumentar el nivel» El entrenador del Burgos CF reconoce que «el punto de partida del equipo es bueno», pero insiste en «no dormirse» en una categoría que «castiga mucho». Mario González y Mollejo podrían entrar en la lista para Andorra

El Burgos ha comenzado la temporada sumando cuatro puntos y mostrando buenas sensaciones en los dos primeros partidos de liga. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar y es muy pronto para sacar conclusiones más allá del ya manido «partido a partido».

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, quien ha insistido en la necesidad de «no dormirse». «El punto de partida es bueno», tanto por los resultados obtenidos como, sobre todo, «por el comportamiento del equipo». No obstante, «esta categoría te castiga mucho si te duermes. Lo que tenemos que hacer es mantener el nivel» e «incrementarlo» a medida que avance la competición.

En este sentido, el técnico tarraconense insiste en que «todos vamos a tener nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos. Lo importante es tener una hoja de ruta clara. No podemos bajar ese nivel, independientemente del rival» que esté enfrente, ha afirmado.

De esta forma, y a pesar del ruido habitual de los últimos días de mercado, el equipo está «totalmente focalizado» en el partido del domingo frente al Andorra, un recién ascendido que ha comenzado con muy buen pie la temporada, una circunstancia que no ha pillado de sorpresa a Ramis. «En esta categoría no me sorprende prácticamente nada. Es un equipo que viene de hacer las cosas bien, que ha ascendido y que tiene juventud e ilusión por asentarse en la categoría», ha señalado.

A mayores, se trata de un equipo con «una estructura de juego bastante definida» que «trabaja bien a nivel posicional y exige muchísimo» a los rivales. «Te puede llegar muchas formas», ya que tiene «jugadores para desequilibrar por fuera» y «jugadores atrevidos para saltar líneas». «Hay que hacer un partido inteligente, tener paciencia y no desorganizarse. Ellos intentarán dominar el partido a través del balón», pero «hemos trabajado el partido para tener nuestro peso. Somos capaces y tenemos calidad para hacerlo», ha subrayado el entrenador blanquinegro.

Con todo, Ramis ha preparado el partido con casi todos sus hombres disponibles. De hecho, es posible que tanto Mario González como Víctor Mollejo se estrenen en la convocatoria.

El primero ha acelerado su adaptación y aunque «lleva mucha carga e trabajo y llega un poco más cansado» de lo ideal, podría vestirse de corto. El segundo, que llegó a Burgos en la última fase de recuperación de la grave lesión sufrida el año pasado, ha tenido unas molestias esta semana y ha bajado un poco la intensidad por «prevención», por lo que antes de viajar al Principado se valorará su inclusión en la lista.