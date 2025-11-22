El pueblo de Castilla y León que ha marcado una de las temperaturas más bajas de España El aire ártico que ha congelado el tercio norte del país se ha dejado notar epecialmente en la comunidad dejando nieve en varias provincias y heladas intensas de madrugada

BURGOSconecta Burgos Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Castilla y León se ha congelado durante las últimas jornadas debido al aire ártico que ha entrado en España afectando principalmente al tercio norte. Este fenómeno ha adelantado el invierno en provincias como Burgos, donde ha nevado copiosamente en el norte y cuya capital amanecía con nieve también este viernes.

La previsión de Aemet se ha cumplido y las heladas han sido intensas. En la provincia burgalesa la mínima ha bajado durante la pasada madrugada hasta cuatro grados bajo cero. Sin embargo, no ha sido la temperatura más fría de Castilla y León. El pódium en la comunidad lo corona Cuéllar que ha registrado -9,5 grados, valores gélidos que han situado a este municipio como el séptimo más frío de España la pasada noche.

Por delante del pueblo segoviano han estado el Pirineo ilerdense y oscense, como Cap de Vaqueira y Port Ainé, en Lérida, con 14,7 y 14,3 grados negativos respectivamente; Cerler y Astún, en Huesca, con 13,1; y 12,7; Cap de Rec, de nuevo en Lérida (-9,9), y Cabaña Verónica, en Cantabria, en suelo del Parque Nacional de Picos de Europa, con 9,7 grados bajo cero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos por Ical.

De este modo, el primer zarpazo invernal de este otoño -iniciado a últimas horas del miércoles- se prolongará hasta mediados de este sábado, cuando la masa de aire ártico dará paso a otra más templada, de manera que subirá la cota de nieve y las temperaturas volverán a ser las normales para la época.

Sin embargo, el ambiente «templará algo» a partir del mediodía de este sábado, con una subida «importante» de la cota de nieve, según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): «Apenas habrá heladas ya el lunes, día en el que puede llover en amplias zonas del territorio».

Aemet advierte de que vuelven las lluvias

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que refrescará más de día en Segovia a lo largo de este sábado y en León y Soria mañana domingo. A partir del mediodía de este sábado entrará una masa de aire más templada, con lo que las temperaturas subirán en la mitad norte. El repunte podría ser de 6 a 8 grados con respecto al viernes en zonas del Cantábrico.

Se espera que vuelvan las lluvias a Castilla y León y la cota de nieve será más alta. «Es probable que la nieve caída en días previos en el entorno de la Cordillera Cantábrica y zonas aledañas experimente un deshielo por la lluvia que le va a caer encima y esto puede provocar crecidas de ríos», recalca Del Campo.

De cara al domingo la masa de aire templado influirá con una subida notable de las temperaturas en el norte y este de la península, de manera que las heladas de madrugada quedarán restringidas a Pirineos, el este de Castilla-La Mancha y lugares próximos. Las temperaturas diurnas resultarán más suaves y propias de la época del año. Lloverá en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y Castilla y León, y no se descarta en otras zonas de la mitad norte.