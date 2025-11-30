Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria El tercer trimestre vuelve a marcar registros históricos. Las empresas de Burgos exportaron bienes y servicios por valor de 3.242 millones de euros entre enero y septiembre, un 8,72% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:52

Suma y sigue. La expansión del mercado exterior de Burgos parece no encontrar techo. Lejos de ello, el volumen de exportaciones de las empresas burgalesas no hace sino incrementarse paulatinamente, marcando máximos históricos trimestre tras trimestre, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Comercio, que reflejan un continuo y sostenido crecimiento en este sentido.

Así, durante los primeros nueve meses de este año, las empresas burgalesas exportaron al extranjero bienes y servicios por valor de nada más y nada menos que 3.242,07 millones de euros.

Se trata, sin duda, de una cifra histórica. Y lo es por dos cuestiones. La primera es que supone un incremento del 8,72% respecto al volumen de ventas consignado en el mismo periodo del año pasado; la segunda es que jamás se había superado la barrera de los 3.000 millones de euros en ventas en nueve meses.

3.242,07 Millones de euros Las empresas burgalesas exportaron entre enero y septiembre de este año bienes y servicios por valor 3.242,07 millones de euros, un 8,72% más que en el mismo periodo del año anterior, marcando un nuevo récord.

Evidentemente, y a falta de los datos del cierre del ejercicio, todo apunta a que las empresas burgalesas pulverizarán de nuevo su particular récord de exportaciones, algo que viene sucediendo de manera sistemática desde hace años, sobre todo tras la pandemia de la covid-19.

Eso sí, esta expansión del mercado exterior también se está reflejando en sentido inverso. Y es que, las empresas burgalesas cada vez importan más productos y servicios del extranjero. En esta ocasión, las compras en el exterior entre enero y septiembre se elevaron a los 2.468,41 millones de euros. Se trata, también, de un nuevo máximo histórico, tras un incremento del 4,95% respecto a los datos del mismo periodo del ejercicio anterior.

En todo caso, y a pesar del incremento de importaciones, la balanza comercial exterior de Burgos continúa siendo positiva, una circunstancia que viene consolidándose desde hace algo más de dos décadas. Desde 2004, la economía burgalesa mantiene un superávit comercial, con picos como el registrado en 2015, un ejercicio especialmente virtuoso en este sentido, cuando el saldo neto superaba los 901,4 millones de euros entre enero y septiembre. Este año, el saldo se sitúa, por el momento, en 773,66 millones.

Todo este escenario de expansión, además, se está desarrollando en un contexto de incertidumbre en el comercio internacional a raíz de la guerra arancelaria impulsada por la administración Trump. Una guerra arancelaria que se ha ido fabricando a base de envites, órdagos y renuncios y que, lejos de afectar a las empresas burgalesas, las ha impulsado. No en vano, las ventas a Estados Unidos en los primeros nueve meses del año se han más que duplicado hasta alcanzar los 152,7 millones de euros.

De esta forma, el gigante norteamericano se ha consolidado como el sexto socio comercial preferente de las empresas burgalesas. En el lugar preferencial de esta clasificación, como viene sucediendo desde hace décadas, Francia, que a pesar de haber reducido un 3,6% las compras de productos burgaleses, continúa acaparando casi la cuarta parte del pastel (677,1 millones de euros).

Por detrás, Alemania (294 millones, un 2,97% menos), Portugal (263,5 millones, un 8,69% más), Italia (213,27 millones, un 0,9% más) y la sorprendente Polonia, que en los últimos años se ha consolidado como socio preferente con compras por valor de 167,5 millones de euros entre enero y septiembre, un 31,16% más.

Diferentes resultados por sectores

Lo que no cambia, o al menos no de manera considerable, es el 'mix' de productos exportados. Así, las semifacturas, con especial importancia de los productos químicos, acaparan la mitad de todas las ventas en el exterior (1.638 millones de euros hasta septiembre, un 4,3% más).

En este apartado se incluyen tres de los sectores industriales con mayor peso de la provincia, como es el de los medicamentos (417,48 millones en exportaciones), los productos capilares (331,6 millones) y los neumáticos (448,6 millones). La buena noticia es que los dos primeros están viviendo una época de expansión internacional; la mala es que la fabricación de neumáticos, centralizada en Michelín Aranda y Bridgestone Burgos, está atravesando una particular crisis, habiendo reducido sus ventas en el exterior un 5,1% hasta septiembre.

El otro gran sector clave para el comercio exterior burgalés es el de los bienes de equipo, que también está atravesando una buena dinámica con ventas hasta septiembre por valor de 623 millones de euros, un 13,1% más. Destaca, dentro de este grupo, el buen comportamiento de la maquinaria específica, con exportaciones de 2013,4 millones en los primeros tres trimestres del año, un 15,7% más.

El tercer sector en importancia continúa siendo el de la alimentación y bebidas, a pesar de haber reducido sus exportaciones un 5,1% hasta los 350,5 millones de euros entre enero y septiembre.

Con todo, son las manufacturas de consumo las que quizá están viviendo su mejor momento de la historia, tras haber disparado sus ventas en el extranjero un 58,7% hasta alcanzar los 208,62 millones de euros.

Esa circunstancia ha permitido a las manufacturas de consumo superar en cifras de negocio en el exterior al sector del automóvil por primera vez. Y es que, al igual que sucede con los neumáticos, la crisis de la automoción está provocando un impacto directo en la industria auxiliar del automóvil burgalesa, que en los primeros nueve meses del año redujo sus exportaciones un 8,8% hasta los 155 millones de euros.

