El Estado recauda un 8,5% más en Burgos gracias al aumento del consumo y el buen comportamiento del empleo La recaudación del IVA se dispara un 12,4% entre enero y septiembre, mientras la vinculada al IRPF crece un 2,4%

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:55

El dinamismo mostrado por la economía española en los últimos tiempos, sumado a la política fiscal impulsada por el Gobierno, está derivando en un significativo incremento de la recaudación tributaria en todos los territorios, incluida la provincia de Burgos, donde la recaudación se ha disparado un 8,5% en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024.

826 Millones de euros La Agencia Tributaria ha recaudado 826 millones de euros en la provincia de Burgos a través de los impuestos estatales entre eneo y septiembre de este año.

Así se desprende de los datos oficiales presentados por la propia Agencia Tributaria, que entre enero y septiembre contabilizan unos ingresos en Burgos de algo más de 826 millones de euros, casi 65 más que en 2024.

Se trata de un incremento más que significativo teniendo en cuenta el orden de magnitudes analizadas. Y aún así, se trata de unos de los incrementos más bajos de los registrados en lo que va de año en el conjunto de Castilla y León.

Sólo en Soria se ha registrado un aumento de la recaudación tributaria de menor envergadura (4,8%), mientras que en la mayor parte de las provincias de la comunidad, con Ávila a la cabeza, se contabilizaban incrementos superiores a los dos dígitos. De hecho, en el conjunto de Castilla y León, el aumento se ha situado en un 9,9% hasta alcanzar los 4.776,3 millones de euros.

En este sentido, y más allá de las tendencias generales, cabe destacar un par de cuestiones. La primera de ellas es que Burgos es la segunda provincia de la comunidad donde más dinero se recauda a través de impuestos. A la cabeza, y con mucha diferencia, se sitúa Valladolid, donde en los primeros nueve meses del año se han recaudado 1.713,3 millones de euros, algo más de un tercio del total.

IVA e IRPF

La segunda es que buena parte del incremento de la recaudación está sustentada por la buena marcha del mercado laboral y por el incremento del consumo. No en vano, son los ingresos por IRPF e IVA los que tiran del carro, con incrementos del 9,9% y el 14,1% en la comunidad respectivamente. Son esas dos las principales vías de recaudación del Estado, acumulando el 85% de la recaudación total.

En el caso de Burgos, la recaudación por IRPF se incrementó en los primeros nueve meses del año un 4,5% hasta alcanzar los 388 millones de euros, mientras que la derivada del IVA se disparó un 12,4% hasta alcanzar los 326,7 millones.

Frente a eso, la otra gran fuente de ingresos del Estado, correspondiente al impuesto de Sociedades, presenta una dinámica muy diferente, con una recaudación de 588 millones en los primeros nueve meses del año, lo que supone un descenso del 2,1% respecto a los datos del mismo periodo de 2024.

Por su parte, los impuestos especiales, los de tráfico exterior y los de la renta para no residentes, mantienen también tendencias muy diferentes, aunque su peso en el conjunto es casi residual en el conjunto de Castilla y León.