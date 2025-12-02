Noviembre deja 15 parados más y 635 afiliados menos en Burgos Al cierre del mes había 13.295 personas inscritas como demandantes de empleo en la provincia. Es la subida del paro más contenida para un mes de noviembre desde hace años, pero es un mal dato de afiliación

Mal mes para el mercado laboral, pero mejor que en otras ocasiones. La provincia de Burgos cerró el pasado mes de noviembre con un total de 13.295 parados inscritos en alguna de las oficinas del Ecyl repartidas por la provincia. Se trata de 15 más que al cierre del mes anterior, una subida tímida y muy contenida, teniendo en cuenta que noviembre suele ser un mes complicado para el empleo en Burgos.

De hecho, se trata del menor incremento registrado en un mes de noviembre desde hace muchos años, si exceptuamos los datos de 2021, cuando el mercado laboral estaba en plena expansión tras el paso de la crisis sanitaria de la covid-19.

En este sentido, finales de noviembre se contabilizaban en la provincia un total de 819 parados menos que en la misma fecha del año anterior, lo que supone una reducción del 5,8% y mantiene la estadística en cifras previas al estallido de las crisis financiera e inmobiliaria de principios de siglo.

Cabe destacar a este respecto que la práctica totalidad de los sectores productivos tuvieron en noviembre un comportamiento relativamente plano. El mayor volumen de nuevos parados se registró en Servicios, que sumó 49 demandantes de empleo más, mientras que el incremento en la Construcción (+3) y la Agricultura (+2) fue mínimo. Por su parte la Industria redujo su lista de parados en 16 personas y el colectivo de demandantes sin empleo anterior se redujo en otras 23 personas.

En total, a finales de noviembre había en Burgos 1.034 menores de 25 años inscritos como parados, así como 2.012 extranjeros, que suponen un 15,13% del total de desempleados.

Menos afiliados

Con todo, esa contención en el esperado aumento del paro sí ha derivado en peores cifras de afiliación, tanto en España en general como en la provincia de Burgos. De acuerdo a los datos de la Seguridad Social, noviembre echó la persiana en Burgos con un total de 158.746 afiliados, 132.518 en el régimen general y otros 26.229 en el de autónomos.

Son 635 afiliados menos que en octubre, el primer descenso considerable registrado en los últimos meses. Eso sí, el mes cerró con 2.569 afiliados más que justo un año antes (+1,64%)

Tampoco fueron buenos los datos de contratación, con 7.620 acuerdos firmados a lo largo del mes, 2.818 menos que el mes anterior y 199 menos que en noviembre del pasado ejercicio. En general, se redujeron tanto el número de contratos indefinidos (2.772) como el de contratos temporales (4.848).

