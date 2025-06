Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 22 de junio

BURGOSconecta Burgos Domingo, 22 de junio 2025, 20:17 Comenta Compartir

1 Incidencias Curpillos Intoxicaciones etílicas, lipotimias y golpes: las incidencias más repetidas del Curpillos

Intoxicaciones etílicas, golpes y lipotimias han sido los incidentes más repetidos durante la celebración del Curpillos. La jira del Corpus Chico concentró a miles de personas en el parque de La Quinta de Burgos durante la jornada del viernes y, como todo evento multitudinario, dejó un centenar de avisos en los que intervinieron los servicios de emergencias desplegados en el lugar. En total 131 actuaciones durante el día.

2 Accidente vial El vuelco de un vehículo deja dos heridos en la AP-1 en Burgos

El vuelco de un vehículo ha dejado dos heridos en la AP-1 en Burgos, a su paso por el término municipal de Quitanavides. El suceso ha ocurrido este sábado a las 15:42, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba del accidente.

3 Energías renovables Cómo funciona un molino eólico, la megaestructura que se convirtió en trampa mortal para un joven en Burgos

El viernes 13 de junio, tres jóvenes procedentes de Galicia pasaban la noche haciendo acampada en Quintanilla Sobresierra. Escogieron un lugar cercano a un parque eólico de este pueblo de Burgos. Al filo de la medianoche, uno de los jóvenes, de 23 años, quedaba encerrado en uno de los aerogeneradores del parque eólico. Una vez dentro, quedó atrapado y falleció de una descarga eléctrica a pesar de los intentos de sus amigos por rescatarlo. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvar su vida.

4 Play off ascenso Oviedo se pinta de rojinegro para llevar en volandas al Mirandés

Miranda de Ebro desembarca en Asturias con el propósito de «desarmar» al Real Oviedo. Con una batalla en mente, la de un equipo que esta noche puede conquistar la categoría dorada del fútbol español, una marea rojilla ha inundado desde bien temprano el corazón de una Vetusta también muy entregada a su equipo.

5 Aviso por tormentas Tormentas fuertes, viento y lluvia: el aviso de Aemet para todo el fin de semana en Burgos

Las altas temperaturas y el calor anómalo para esta época del año en la provincia de Burgos también ha traído consigo el riesgo de tormentas fuertes, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos de cara a este fin de semana y hasta el lunes.

6 Apellidos El origen incierto de uno de los apellidos más comunes de España que se extiende por Burgos

El apellido Pérez es el octavo apellido más común de toda España; uno de los pesos pesados. Viene de 'hijo de Pero' o 'hijo de Pedro', aunque el primero de estos nombres no se ha mantenido hasta poder llegar a nuestros días.

7 Afición Mirandés De la ilusión al llanto: así se vivieron en Miranda los 90 minutos para ser de Primera

Era una ocasión especial y nadie quiso perdérsela. Miranda se vistió de largo para animar a los suyos en el intento de asaltar la Primera División del fútbol español. 90 minutos les separaban de la gloria. 90 minutos que fueron muy largos en algunos tramos. En otros, el sueño estuvo en la mano.

8 Granizo y lluvia Tres provincias de Castilla y León, en alerta por tormentas, granizo y fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este domingo a mediodía el aviso amarillo ante el riesgo de que se produzcan tormentas en el conjunto de la provincia de Burgos, así como en las montañas de Palencia y el Sistema Ibérico de Soria. Además, podría ir acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y chubascos, que podría descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

9 Gastronomía Burgos creará su propia marca gastronómica para competir en el mapa europeo del turismo culinario

El Ayuntamiento de Burgos se ha propuesto crear un 'Club de Producto' asociado a su condición de 'Ciudad Creativa de la Gastronomía'. El fin último es tener una marca conjunta que represente a Burgos como un destino especializado de gastronomía de referencia.

10 Medicamentos Ozempic y Kreon lideran el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de Burgos

No es una novedad, lleva años pasando, pero no por ello no deja de ser un inconveniente acudir a la farmacia y no encontrar la medicación prescrita por el médico. A pesar de que este 2025 es el mejor en cuanto a menos ausencia de medicamentos, en los últimos meses, conseguir algunos medicamentos en las farmacias de Burgos se ha vuelto una tarea más compleja de lo habitual, no porque hayan desaparecido totalmente, sino porque existen preparados cuyo suministro es intermitente y obliga a médicos y farmacéuticos a coordinarse para asegurar que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos.

