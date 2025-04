Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 24 de abril

BURGOSconecta Burgos Jueves, 24 de abril 2025, 20:28 Comenta Compartir

1 Trágico suceso Muere una mujer en Burgos en un doble accidente con tres vehículos implicados

Una mujer ha fallecido, y cuatro personas han resultado heridas, tras un doble accidente entre una autocaravana, un microbús y un turismo en la N-1. Sobre las 9:20 horas de este jueves la sala de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varias llamadas en las que se alertaba de este accidente, en el kilómetro 288 de la N-I, en Berzosa de Bureba.

2 Nuevo negocio El nuevo concepto de cafetería que se estrena en el centro de Burgos

Cookies, croissant rellenos, new york rolls, plum cakes y sándwiches brioche rellenos son algunas de las recetas que componen la carta de La Bóveda To Go, un innovador local de productos para llevar que se instala en la calle Santander de Burgos. Este negocio, al que su propietaria Raquel Saiz ha denominado como una 'mini bóveda', emana de La Bóveda, la cafetería especializada en brunchs que regenta ella misma en la Calle del Cardenal Segura.

3 Ascenso ¡El San Pablo Burgos vuelve a la ACB!

Las coincidencias, serendipias, el destino… llámese como se llame… Fuenlabrada envió a la LEB Oro a San Pablo en mayo de 2022, ganando en el Coliseum. Tres años después, el mismo rival ha cerrado el ciclo y los azulones regresa a la Liga Endesa por la puerta grande tras ganar a los madrileños por 87-64.

4 Euforia El San Pablo Burgos desata la locura en la Fuente de los Delfines

Locura en Burgos con la victoria del San Pablo este miércoles por la tarde que le ha dado el asacenso directo a la Liga ACB. Tras el partido contra el Fuenlabrada en El Coliseum y el ambientazo en el pabellón, gran parte de los aficionados se desplazaba a la Fuente de los Delfines para continuar con la celebración.

5 Tragedia en el Sella Fallece un catalán tras llevarse la corriente su canoa

Tragedia en el río Sella. Lo que debía haber sido una experiencia alegre y divertida terminó este miércoles en una desgracia. Un catalán de 71 años, que hacía el descenso del Sella en compañía de su mujer, falleció al mediodía mientras intentaba cambiar la orientación de su canoa, que era arrastrada por la corriente en la zona del coto de El Alisu (Parres), situado entre Las Rozas y Arriondas.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Protagonistas de Burgos Destino África: el burgalés que lleva 25 años organizando safaris

En Burgos no hay leones, ni hienas, elefantes, facóqueros, hipopótamos... ni tampoco cebras. Todos estos animales pertenecen al hábitat de la sabana africana; sin embargo, desde Burgos se puede viajar hasta el continente con sello de aquí: un burgalés lleva 25 años organizando safaris desde Valdorros.

7 Estreno La nueva consigna que abre en el centro de Burgos

Visitar una ciudad cargado con bolsas o maletas resta encanto a la experiencia. Por este motivo, el centro de Burgos ha estrenado otra nueva consigna para dejar a buen recaudo las pertenencias, como mochilas, bolsos, etc. entre otras cosas. Así que desde hace unos días la céntrica calle de La Puebla, número 8, tiene entre sus locales comerciales y gastronómicos un lugar para guardar de forma segura los objetos personales de cada uno.

Newsletter

8 Burgaleses de celebración Euforia por el sueño cumplido: ¡Burgos es ACB!

Burgos es ACB tres años después. Con una temporada impecable, con sólo dos derrotas en todo el campeonato, ante Betis y Alicante, y tan sólo por uno y dos punto San Pablo ha cerrado una soberbia temporada y a falta de tres partidos ya es ACB. Horas antes del inicio del partido el ambiente en el exterior del Coliseum ya era especial.

9 Obras en Burgos Avanza la solución al caos del cruce ciclista entre avenida Castilla y León e Islas Canarias

El Ayuntamiento de Burgos quiere realizar una mejora integral de las conexiones de los carriles bici de la ciudad. Uno de ellos, el más ambicioso por el montante de la obra será el acondicionamiento del carril bici de la avenida de Castilla y León en su intersección con la avenida Islas Canarias. Lo anunció hace unos meses el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y ahora se encuentra en la fase final antes de la adjudicación del proyecto.

10 Sucesos Detenido por robar en un bar e intentarlo en otro de Burgos

Una persona de 35 años ha sido detenida por robar en un bar e intentar lo mismo en otro establecimiento hostelero de Las Merindades. Asimismo, la Guardia Civil de Burgos investiga a otro individuo de 40 años por presunta implicación en sendos robos con fuerza.

Ambas personas han sido detenida e investigada, respectivamente, como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, tras los sucesos ocurridos en el norte de la provincia de Burgos.

Temas

Las noticias imprescindibles del día