Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 7 de agosto El atropello a un hombre en un pueblo, los cortes por la Vuelta a Burgos y el vídeo del asalto con mazas a un estanco de Estépar , entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

1 Sucesos Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos

Un hombre de 70 años ha resultado herido en la mañana de este jueves, 7 de agosto, tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 15 de la carretera BU-101, a la altura del término municipal de Palazuelos de Muñó, en la provincia de Burgos. El aviso del suceso se recibe a las 08:49 horas. Inmediatamente, el Centro de Emergencias coordina la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios sanitarios de Sacyl, que activan un amplio dispositivo para atender al herido.

2 Ciclismo Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves

El recorrido de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos este jueves, 7 de agosto, por la capital conllevará cortes puntuales de tráfico en varias vías, como ya sucedió el pasado martes durante el final de la primera etapa. Tal y como indican desde el área de Policía Local, en función de la información que vayan recibiendo de la organización de la prueba, se dilatarán o no los cortes de tráfico en las calles afectadas.

3 Asalto a comercios Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Es solo uno de los ejemplos que se vivió en la madrugada delictiva del pasado 4 de agosto en tierras burgalesas. El detalle se centra en el estanco, a la par que tienda de alimentación, de Estépar y tuvo lugar pasadas las 3:00 horas. Al parecer, ya venían de dar otro golpe en el sur de la provincia de Burgos y en la misma noche se les atribuyen asaltos a comercios de la provincia de Palencia. Todo ello bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a que detrás de estos robos se encuentra la banda compuesta por miembros que ayudaron a escapar de la prisión de Villanubla al narco extremeño Ángel Benito hace casi medio año.

4 Delitos Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos

La Policía Nacional ha lanzado una alerta ciudadana al comprobar cómo en las últimas semanas se ha registrado un repunte de las denuncias por estafa bancaria utilizando métodos como el 'smishing', el 'vishing' y el 'phishing'. En este sentido, fuentes de la Comisaría advierten que la investigación de delitos contra la propiedad cometidos bajo el uso de las nuevas tecnologías es compleja, técnica, y sus resultados no siempre son efectivos, motivos por los que la prevención se convierte en la mejor arma de defensa para la ciudadanía.

5 Episodio curioso Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida

Una salida atropellada. El autobús del Education First, uno de los equipos participantes en la Vuelta a Burgos, ha sido el protagonista involuntario de la salida de la segunda etapa de la ronda burgalesa, realizada desde Cilleruelo de Abajo. El conductor del vehículo ha intentado acceder a la zona de salida por una rampa de difícil acceso y ha terminado por encallar el autobús en la cerrada curva en subida.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza

Herido un ciclista de 43 años tras sufrir una caída en un camino paralelo a la autovía A-1, a la altura del kilómetro 211, en sentido Madrid, al sur de Madrigalejo del Monte. El suceso ocurrió en torno a las 10:10 horas, momento en el que se recibió una llamada solicitando asistencia. Según la información facilitada, el ciclista se golpeó en la cabeza y permaneció inconsciente durante unos instantes.

7 Urbanismo Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos y alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, ha asegurado que el proceso de adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal para construir viviendas en régimen de protección para jóvenes, «se encuentra al 75% de la oferta». Ha recordado que actualmente se está llevando a cabo el segundo «procedimiento de compra» en el barrio antiguo de Gamonal, éste por «valor de 500.000 euros».

8 Incidente vial Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos

Una colisión entre dos turismos ocurrida a las 23:16 horas de este martes en la carretera CL-629, a la altura del kilómetro 84, en el término municipal de Merindad de Montija (Burgos), se ha saldado con cinco personas afectadas, cuatro de ellas heridas, una de las cuales quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos tras volcar como consecuencia del impacto.

Newsletter

9 Refrescarse El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125

Cada vez los veranos en Burgos resultan más calurosos que tiempo atrás. Esta semana la provincia se ve inmersa en una nueva ola de calor que hará que alcancemos las mayores máximas de la temporada en algunas zonas de la geografía burgalesa. Para combatir estos episodios existen diferentes recomendaciones, pero una de las más populares son las piscinas.

10 Inversión rural 400.000 euros para incorporar cuatro pueblos de Burgos al programa de vivienda Rehabitare

La Junta de Castilla y León ha incorporado cuatro municipios burgaleses más al programa 'Rehabitare' de Rehabilitación de viviendas para alquiler social, con una inversión superior a los 400.000 euros.

Hasta la fecha las viviendas rehabilitadas en la provincia de Burgos han sido 64 y la previsión hasta finalizar la legislatura es rehabilitar 7 nuevas viviendas, por lo que el mandato terminará con 71 viviendas incorporadas al parque público de alquiler, con una inversión de 4,8 millones.

Temas

Las noticias imprescindibles del día