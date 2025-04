Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 23 de abril

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 23 de abril 2025, 20:12 Comenta Compartir

1 Nueva apertura El nuevo concepto de cafetería que se estrena en el centro de Burgos

Cookies, croissant rellenos, new york rolls, plum cakes y sándwiches brioche rellenos son algunas de las recetas que componen la carta de La Bóveda To Go, un innovador local de productos para llevar que se instala en la calle Santander de Burgos.

2 Inversión en el medio rural 104.000 euros para reparar un camino vecinal que une dos pueblos de Burgos

El camino ofrece una ventaja en cuanto a distancia si lo comparamos con la alternativa a través de la carretera general que en su caso es de 12,40 kilómetros. Constituye una ruta alternativa a la general existentes por carretera. La distancia entre Quintanilla del Agua y Mecerreyes es de 9,90 kilómetros a través de este camino.

3 Oferta de negocio El bar y las piscinas de un pueblo de Burgos de 2.000 habitantes que buscan gestor

El año 2025 ya ha tomado rumbo fijo y el verano está, prácticamente, a la vuelta de la esquina. Por ello, ayuntamientos y otras administraciones buscan afanosamente a personas o empresas que se hagan cargo de la gestión de sus piscinas municipales, como es el caso de Alfoz de Quintanadueñas, un municipio situado a ocho kilómetros de Burgos.

4 Curiosa oferta El local de Burgos que el Ministerio de Defensa quiere subastar con una rebaja del 19%

El Ministerio de Defensa vuelve a intentar la venta de un local situado en Burgos. Se trata de un espacio que sirvió como cafetería y que se subasta por tercera vez, con una rebaja de su precio inicial del 19%. Dicho local se sitúa en la avenida del Arlanzón, número 25, bajo 3, de Burgos.

5 Sucesos Rescatan a un senderista herido en un paraje de difícil acceso de Burgos

Un senderista ha sido rescatado en un paraje de difícil acceso en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 10:34 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un varón de 65 años se había lesionado la rodilla al sufrir una caída cuando realizaba una ruta de senderismo por la cueva y cascada de San Miguel, en el Valle de Angulo, situado en el Valle de Mena.

6 Subvenciones 194 pueblos de Burgos reciben 660.000 euros para impulsar la cultura y los festejos

El 59,5% de los pueblos que han solicitado la subvención para la realización de programas culturales y festejos para este 2025 recibirá la ayuda económica. De las 326 solicitudes, donde encontramos tanto municipios como pedanías, 194 recibirán la ayuda para la organización de estos eventos.

7 Estreno La nueva consigna que abre en el centro de Burgos

Visitar una ciudad cargado con bolsas o maletas resta encanto a la experiencia. Por este motivo, el centro de Burgos ha estrenado otra nueva consigna para dejar a buen recaudo las pertenencias, como mochilas, bolsos, etc. entre otras cosas. Así que desde hace unos días la céntrica calle de La Puebla, número 8, tiene entre sus locales comerciales y gastronómicos un lugar para guardar de forma segura los objetos personales de cada uno.

8 Economía Grupo La Roca cierra 2024 con más de 5,5 millones en ventas

Grupo La Roca, que cuenta con siete restaurantes, entre ellos el estrella Michelin Erre de Roca, una finca de bodas, una cocina central y un espacio de eventos, cerró 2024 con una facturación superior a los 5,5 millones de euros, según informa en un comunicado.

9 Sucesos El incendio de un camión provoca retenciones en la AP-1 en Burgos

El incendio de un camión en la AP-1, en la provincia de Burgos, ha provocado nuevas retenciones este miércoles en las carreteras burgalesas. Según informan fuentes del 112 de Castilla y León, una llamada al Centro de Emergencias a las 6:55 horas de la mañana alertaba de que un vehículo se encontraba en llamas a la altura de Orbaneja-Riopico en sentido Vitoria.

10 Callejeando por Burgos La calle de Burgos dedicada al rey cruel o al monarca justiciero

El barrio de los Vadillos, en el entramado de calles que compone esta zona de la ciudad tiene una calle extensa el rey Pedro I de Castilla. Uno lo castigaron con el sobrenombre de el Cruel -sus enemigos-, mientras que sus defensores lo hicieron con el de el Justiciero.

Así ha pasado a la historia y ocho siglos después de su muerte así lo reconocemos.

