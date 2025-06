Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 21 de junio

BURGOSconecta Burgos Sábado, 21 de junio 2025, 20:05 Comenta Compartir

1 Accidente Herida una mujer en el aparatoso vuelco de un turismo en Burgos

Un aparatoso accidente ha dejado herida a una mujer de unos 70 años en la mañana de este viernes en Burgos. El suceso ocurría a las 11:43 horas, cuando una llamada alertaba al servicio de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León de que un vehículo había volcado en la glorieta Jorge Luis Borges.

2 Día de fiesta El Curpillos llena de vida el Paseo de La Quinta bajo un sol abrasador

De nuevo un Curpillos sin Parral, pero por segundo año consecutivo el Paseo de La Quinta se convirtió en el centro neurálgico de la celebración de la tradicional fiesta del Curpillos. Y es que como ya ocurriese el pasado año, la asistencia ha sido masiva al Paseo de La Quinta, que desde primeras horas de la mañana rebosaba de ambiente festivo. El sol brillaba con fuerza y las altas temperaturas no han sido obstáculo para que miles de burgaleses se congregaran en la amplia campa central.

3 Polémica La obra de la A-12 entre La Rioja y Burgos, bajo sospecha en el caso Koldo

Una de las adjudicaciones investigadas en el marco del llamado 'caso Koldo' afecta directamente a la provincia de Burgos. Se trata de un contrato por valor de 72,4 millones de euros para la autovía A-12, concretamente en el tramo entre La Rioja y Burgos, cuya documentación ha sido requerida por el Tribunal Supremo a la Dirección General de Carreteras.

4 Próximo Curpillos Burgos someterá a consulta popular el lugar de celebración del Curpillos de 2026

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que la decisión sobre dejar la fiesta del Curpillos definitivamente en la Quinta o devolverla al Parral, «no está tomada». Este año, por segunda ocasión consecutiva, se celebra en el parque de la Quinta. La idea de Ayala es «hacer una consulta popular» para que sean los burgaleses quienes decidan «dónde quieren que sea esta fiesta» porque es verdad que hay «pros y contras», en cada uno de los sitios.

5 Protesta Los vecinos de Las Huelgas protestan durante el Curpillos: «Menos procesión, más atención al barrio»

Los vecinos del barrio de Burgos de Las Huelgas saben que, al menos, un día al año acaparan la atención del Ayuntamiento y lo han querido aprovechar. Se trata del viernes del Curpillos o el Corpus Chico, esa fiesta tan genuina y burgalesa que celebra en el monasterio de Santa María de las Huelgas sus actos religiosos, militares e institucionales.

6 Farmacias Ozempic y Kreon lideran el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de Burgos

No es una novedad, lleva años pasando, pero no por ello no deja de ser un inconveniente acudir a la farmacia y no encontrar la medicación prescrita por el médico. A pesar de que este 2025 es el mejor en cuanto a menos ausencia de medicamentos, en los últimos meses, conseguir algunos medicamentos en las farmacias de Burgos se ha vuelto una tarea más compleja de lo habitual, no porque hayan desaparecido totalmente, sino porque existen preparados cuyo suministro es intermitente y obliga a médicos y farmacéuticos a coordinarse para asegurar que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos.

7 Acusaciones cruzadas Una testigo asegura que Mouliaá llegó a decirle que lo que había pasado con Errejón «no era un delito»

Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que el exdiputado Íñigo Errejón habría supuestamente agredido sexualmente a Elisa Mouliaá, ha asegurado este viernes ante el juez que la actriz «llegó a decirle que lo que había pasado» con el exdirigente «no era un delito» en el momento de los hechos.

8 El tiempo Tormentas fuertes, viento y lluvia: el aviso de Aemet para todo el fin de semana en Burgos

Las altas temperaturas y el calor anómalo para esta época del año en la provincia de Burgos también ha traído consigo el riesgo de tormentas fuertes, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos de cara a este fin de semana y hasta el lunes. La totalidad de la provincia de Burgos se encuentra en aviso amarillo este sábado desde las 14 horas y hasta la medianoche, ante la previsión de tormentas y precipitaciones intensas

9 Fiesta singular Tradición y fe marcan en Burgos el inicio del Curpillos

El bullir de burgaleses ataviados con la ropa de sus peñas lo indicaba desde bien pronto: este viernes Burgos disfruta de una de sus fiestas más singulares: El Curpillos. Por segundo año, los peñistas se dirigían a La Quinta para preparar la jira campestre.

10 «Es auténtico sabor mexicano» El restaurante de Burgos que aspira a tener el mejor taco de España

Hay quienes cruzan un océano en busca de nuevas oportunidades, y otros que lo hacen con un propósito más claro: compartir lo que llevan dentro. Martha la propietaria de Nuevo Río llegó a Burgos con una maleta llena de ingredientes, recetas y memoria culinaria.

Pronto entendió que la mejor manera de echar raíces era servir en la mesa lo que mejor sabía hacer, auténtica comida mexicana. Así nació Nuevo Río, el local de la capital burgalesa que lucha por ser el rey del taco de España.

