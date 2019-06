PP y Cs llegan a un principio de acuerdo para conformar gobierno en la Diputación de Burgos Rico y Suárez (PP) se han reunido con Rodríguez y Puente (Cs) / Ricardo Ordóñez | ICAL Se ha celebrado una reunión en la que se han valorado propuestas programáticas de ambas formaciones pero no se ha hablado ni de la Presidencia ni de cargos institucionales | PP y Cs volverán a reunirse el miércoles PATRICIA CARRO Burgos Lunes, 24 junio 2019, 13:50

El Partido Popular y Ciudadanos acercan posturar para la conformación de un gobierno de coalición en la Diputación de Burgos. César Rico y Lorenzo Rodríguez, acompañados por Borja Suárez y Laura Puente, respectivamente, han mantenido una reunión esta mañana a modo de inicio de las negociaciones que permitirán, si todo sale según lo previsto, cerrar un pacto para la constitución de la Diputación el próximo viernes, 28 de junio.

La reunión se ha celebrado desde primera hora de la mañana hasta cerca de las doce y media, con un par de recesos, y la sensación general es positiva, sobre todo para Lorenzo Rodríguez. «Estamos de acuerdo en casi todo», ha explicado el diputado de Cs que aspira a convertirse en nuevo presidente de la Institución Provincial. La formación naranja ha presentado un programa de gobierno con 55 medidas, que se ha estudidado junto con el presentado por el Partido Popular.

Y, en torno a ello, «hemos llegado a un acuerdo en casi todos los puntos», ha reconocido Rodríguez en declaraciones a los medios, pues se busca mejorar la situación de los pueblos de la provincia. Ha sido una reunión de trabajo intensa, ha asegurado, en la que no se ha hablado ni de la Presidencia de la Diputación ni de otro tipo de cargos institucionales.

«De momento no hemos puesto sobre la mesa cargos ni nombres», ha apuntado Rodríguez, asegurando que ese punto se abordará en la reunión que mantendrán el miércoles 26, una vez se cierre el acuerdo programático. Eso sí, Cs «todavía tiene la idea de que puede presidir la Diputación», ha reconocido, puesto que existe un acuerdo superior, de ámbito regional, que así lo recoge.

No obstente, el líder 'naranja' no ha querido ahondar más en este aspecto, reiterando una y otra vez que no se ha hablado de nombres, y que los cargos se dirimirán el miércoles. El principio de acuerdo es programático, entre el PP y Cs de Burgos, para introducir cambios en la provincia y que «los pueblos tengan el protagonismo que tienen que tener», ha apuntado.

Grado de coincidencia «máximo»

Desde el Partido Popular, por su parte, solo se han remitido al comunicado de prensa conjunto enviado tras la reunión. En el mismo se confirma el principio de acuerdo sobre medidas relativas a «políticas de regeneración, transparencia, participación, coordinación institucional, desarrollo, financiación y organización de la institución provincial». También se indica que «el grado de coincidencia entre ambos planteamientos ha sido máximo».

Así, el miércoles PP y Cs intentarán llegar a un acuerdo definitivo y cerrar la designación de las responsabilidades políticas. En el preacuerdo PP-Cs de ámbito regional, que permitiría nombrar a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, se incluía a cambio que el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación fueran presididas por Cs. Vicente Marañón no pudo ser investido como alcalde el pasado 15, dado al descuelgue de Vox del pacto tripartito, y ahora a Cs solo le queda la opción de consguir la Presidencia para Lorenzo Rodríguez.