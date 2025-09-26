BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Trabajadores de RES en huelga. CCOO

A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos

Los empleados de RES Energy Global Services señalan que ha habido «ausencia total de negociación» con la empresa

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:29

50 trabajadores de mantenimiento de aerogeneradores de Burgos están llamados a realizar huelga indefinida a partir del lunes. Se trata de los empleados de RES Energy Global, que gestiona cinco parques eólicos en la provincia.

A principios de septiembre, los trabajadores de RES anunciaban parones durante los días 4, 5, 18 y 19. Estos eran convocados al no haberse alcanzado un acuerdo en las negociaciones mantenidas acerca de la compensación económica por las guardias y los días de descanso.

Una vez terminados esos parones, el sindicato Comisiones Obreras denuncia «la ausencia total de negociación y la cerrazón total de la empresa a proponer nada diferente». Por tanto, señalan, la plantilla de RES se ha visto «abocada» a la situación de huelga.

Los trabajadores de RES se encargan, en la actualidad, del mantenimiento de los molinos eólicos ubicados en cinco parques de la provincia de Burgos. Se trata de los denominados Loras, Perul, Marmellar, Brújula y Arlanzón.

Ahora, estos empleados comenzarán una huelga «con carácter indefinido» el lunes 29 de septiembre. Señalan que durante los parones ha habido un seguimiento «que roza la totalidad» y, aun así, «la empresa no ha considerado hacer ningún movimiento«, llamada o reunión para «buscar una solución a la situación de conflicto.

Compensación y descanso

El sindicato considera que los trabajadores de RES viven «condiciones precarias« durante «los días de guardia. «Los trabajadores vienen recibiendo por cada día de guardia 30 o 40€ desde hace muchos años en estas zonas y utilizando el viernes siguiente a los días de guardia, que se debe dar a librar para cumplir con el descanso semanal, de los días acumulados de descanso del trabajador», señala CCOO.

Indica el sindicato que ha habido «varias negociaciones en verano» donde la empresa «ha sido incapaz de asumir ni una sola hora de librar hasta que el trabajador no lleve ya cinco o seis fines de semanas completos trabajando». Además, explican que la oferta empresarial del precio por guardia ha sido de 50 euros.

Por tanto, el sindicato denuncia la «pasividad total de la dirección de la empresa», en la que ya se han realizado cuatro días de huelga. El lunes 29 de septiembre comenzará el parón indefinido entre los trabajadores de Burgos, que se concentrarán en la nave de la empresa todos los días de la semana de 8:30 a 9:30.

